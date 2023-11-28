Tekstil emekçisi direnişe başladı

Emek Servisi

Urfa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, 700 işçinin çalıştığı Özak Tekstil’de işçiler, bir arkadaşlarının işten çıkarılması üzerine fabrika önünde direnişe geçti.

Fabrikada 6 senedir örgütlü Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş’ten istifa eden işçiler Birleşik Tekstil Dokuma İşçileri Sendikası’nda (BİRTEK-SEN) örgütlenmeye karar verdi. İşçilerin sendika değiştirmesinin ardından fabrika baskıya başladı ve bir kadın işçiyi işten çıkardı. Bunun üzerine Özak Tekstil’de işçiler fabrika içinde topluca direnişe başladı. Fabrikada yaşadıkları sorunlar üzerine bir toplantı yapan işçiler, “Birlik olursak hiçbir güç bizi yenemez. İçeride bizi sıkıştıran temsilcilere karşı bizim de örgütlülüğümüz var” diyerek iş bıraktı. İşçiler, işten atılan işçi arkadaşlarının işe alınana kadar direnişi sürdüreceklerini kaydetti. Yaşananları aktaran BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, “İşçiler sendikamıza üye oldu, bunun üzerine işçilere baskı ve tehdit yaptılar. Bir arkadaşımızı da işten attılar, işçiler de direnişe geçti" dedi.