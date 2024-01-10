Aşırı sağcıların “kitlesel sınır dışı etme” planları ifşa oldu

Aşırı sağcıların ve AfD'nin kitlesel sınır dışı etme planları yaptığı iddia ediliyor. Correctiv medya kuruluşuna göre kasım ayındaki toplantıya AfD'li siyasetçiler ve Avusturyalı eski "Kimlikçiler" Sözcüsü Martin Sellner de katıldı.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında aşırı sağcı AfD üyeleri, destekçileri ve tanınmış aşırı sağcıların Potsdam’da bir otelde bir araya gelerek milyonlarca yabancı ve yabancı kökenli Alman vatandaşının Almanya’dan sınır dışı edilmesini öngören bir planı tartıştıkları iddia edildi. "Correctiv" adlı medya kuruluşu tarafından yapılan bir araştırmaya göre, toplantıya eski Identitären (Kimlikçiler) Sözcüsü Martin Sellner ve Avusturya’dan bir tıp doktorunun da katıldığı düşünülüyor.

Toplantıya davet edilenler arasında self-servis fırın zinciri "Backwerk"in eski ortaklarından ve şu anda "Hans im Glück" restoran franchise markasının sahiplerinden biri olan Hans Christian Limmer de bulunuyor. "Correctiv" tarafından alıntılanan bir davet mektubunda, etkinlikte "Martin Sellner’den başkasının tanıtmayacağı", "master plan anlamında stratejik bir konsept“ sunulacağı belirtiliyor.

YENİDEN GÖÇ PLANI...

Almanya'da yayın yapan yenivatan.at'nin haberine göre; Sellner, amacın göçmenlik geçmişi olan kişiler üzerinde "uyum sağlamak için yüksek baskı" yaratmak amacıyla "özelleştirilmiş yasalar" çıkarmak olduğunu söyledi. Bu "yeniden göçün", Kuzey Afrika’da iki milyona kadar insanın yaşayabileceği ve Almanya’daki mültecileri destekleyen insanların da oraya gidebileceği bir "model devlet" yardımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Correctiv’e göre, toplantıda hazır bulunan AfD’li siyasetçiler konsepti destekliyordu. Saksonya-Anhalt’taki AfD parlamento grubunun lideri Ulrich Siegmund, federal eyaletinin "bu kitlenin yaşaması için mümkün olduğunca itici“ hale gelmesinin sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi. AfD milletvekili Gerrit Huy, bir süredir bu hedefin peşinde olduğunu ve partiye katıldığında zaten bir "yeniden göç konsepti“ getirdiğini söyledi.

AfD SUÇLAMALARI REDDETTİ

Habere göre, toplantıya katılanlardan biri de AfD lideri Alice Weidel’in kişisel danışmanı Roland Hartwig’di ve Correctiv’in araştırmasına göre, toplantıda toplantının içeriğini partiye taşımayı kabul etti. Parti şu ana kadar aşırı sağcı fikirlerle anayasal ilkeleri ihlal ettiği suçlamalarını reddetti.

Federal ve eyalet sözcüleri, resmi "Alman ulusu ve Alman kimliği bildirgesinde“ şöyle yazmaktadırlar: "Anayasal bir devlet partisi olarak AfD, Alman vatandaşlığına sahip tüm insanların toplamı olan Alman ulusuna kayıtsız şartsız bağlıdır." Reuters’a göre parti Çarşamba günü yaptığı açıklamada bunun bir parti toplantısı olmadığını ve partinin göçmen politikasına ilişkin bilinen pozisyonlarında hiçbir değişiklik olmadığını belirtti.