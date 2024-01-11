Asırlık binaya kaçak eklentiler

Azerbaycan eski başbakan yardımcısının oğlu İsrafil Abutalibov’un tarihi yapıya kaçak eklenti yaptığı iddia edildi. Yapılan işlemler nedeniyle yan tarafta yaşayan komşusu şikâyetçi oldu ancak yıllardır bir işlem yapılmadı.

Kayhan AYHAN

Azerbaycan eski Başbakan Yardımcısı Hajibala Abutalibov’un oğlu İsrafil Abutalibov iddiaya göre tarihi yapıların mimari özelliklerine zarar vererek restorasyon yaptı.

Vatandaşlık aldıktan sonra Türkiye’de oteller alarak inşaat faaliyetlerine girişen İsrafil Abutalibov İstanbul’un Fatih İlçesi’nde de birçok mülk edindi. 2017 yılında Küçükayasofya Mahallesi’nde sit alanında bulunan 2 tescilli, 1 tanesi de kısmen Vakıf malı olan yapıları da satın alan Abutalibov, iddiaya göre restorasyon çalışmaları kapsamında yapılara kaçak bölüm de ekledi. Yapılan şikayet üzerine bina mühürlenirken buna rağmen inşaat da sürdü. Yapının hemen yan tarafındaki binada dairesi olan İlyas Bayezit ise yapılan işlemle birlikte pencerelerin tamamen kapandığını söyledi. Bayezit bunun üzerine 2019 yılında çeşitli yerlere gerekli şikayetleri yaptı. Ancak şikayetler 2020 yılında işleme alındı.

Tarihi duvarlar oyularak cam açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yapılan şikayetlerin ardından yapıda gerekli kontroller yapıldı ve kaçak eklemeler olduğu tespit edildi. Ancak buna rağmen herhangi bir yıkım işlemi gerçekleşmedi. Savcılığa yapılan başvurudan ise 2021 yılında ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı çıktı.

Apartmandaki camların önü kapandı.

"BİLAL ERDOĞAN’I TANIYORUM"

İsrafil Abutalibov ise savcılığa yaptığı başvuruda İlyas Bayezit’dan şikayetçi oldu. Bayezit’in çeşitli yerlere yaptığı şikayetlerin amacının kendisinden tehditle para istemek olduğunu savunan Abutalibov, "Bana para vermezseniz sizi daha çok şikayet edeceğim" dediğini öne sürdü.

Bayezit da yine savcılık dilekçesinde kendisinin tehdit edildiğini belirterek şikayetleri sonrasında Abutalibov’un ofisine görüşmek için çağrıldığını ancak bu görüşmenin görüntülerinin sanki iş yerini basmış gibi gösterildiğini iddia etti. Abutalibov tarafından "Bilal Erdoğan’ı tanıyorum" şeklinde tehdit edildiğini de öne süren. Bayezit, yıllardır verdiği mücadelenin ardından çıkan kararların uygulanması istedi.