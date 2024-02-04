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Asker eğlencesinde yolu kapatıp havaya ateş açtılar

Avcılar Esenyurt istikametinde asker eğlencesi yapan bir grup, önce yolu trafiğe kapattı ardından havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güncel
  • 04.02.2024 19:44
  • Giriş: 04.02.2024 19:44
  • Güncelleme: 04.02.2024 19:45
Kaynak: iHA
Asker eğlencesinde yolu kapatıp havaya ateş açtılar
FOTOĞRAF: İHA

Avcılar Esenyurt istikametinde asker eğlencesi yapan bir grup, önce yolu trafiğe kapattı ardından havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Avcılar Esenyurt istikameti köprü altında meydana geldi.

İddiaya göre, asker eğlencesi için konvoy yapan bir grup, yolu trafiğe kapatıp havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde araçların yolu kesip havaya ateş açtığı görülüyor.

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