Askeriyede seçmen!

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde askeri bölgeye bin 214 "seçmen" kaydedildiği ortaya çıktı. DEM Parti, İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunarak konunun takipçisi olacağını belirtti.

Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde, 14 Mayıs 2023’te yapılan seçimlerinde 878 olan seçmen sayısı 8 ayda bin 214 artarak, 2 bin 88’e çıktı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), tamamı Eğil İlçe Jandarma Komutanlığına kayıtlı olan "seçmenlere" karşı İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. DEM Parti İlçe Eşbaşkanı Ömer Gündüz'ün yaptığı itirazda, söz konusu kişilerin kayıtlarının silinmesi istendi.

‘BİR METREKAREYE BİR SEÇMEN DÜŞÜYOR’

MA’nın haberine göre başvuru dilekçesinde, kayyum tarafından kayıtların yapıldığına işaret edilerek, "Eğil İlçe Jandarma yerleşkesinde olan hizmet binasına Eğil Belediye Başkanlığı tarafından 25/d olarak dış kapı numarası verilmiş ve bu bina içerisinde de 40 tane bağımsız kapı numarası verilmiştir. Bu 40 daireye hayali olarak yaklaşık 800 seçmen kaydedilmiştir. Yine 25/f olarak dış kapı numarası verilen binaya 22 tane bağımsız kapı numarası verilmiş ve bu 22 daireye yaklaşık 400 seçmen hayali olarak taşınmıştır. Toplamda 1214 seçmen bu şekilde taşınmıştır” bilgileri paylaşıldı. Jandarma Komutanlığında kaydedilen bin 214 hayali seçmenin adres olarak gösterdikleri binanın 800 metrekare olduğu ve metrekare başına bir seçmenin düştüğü ifade edilen başvuruda, “Parsel sorgu üzerinden yapmış olduğumuz ölçümlerde 25/d olarak belirtilen bina en fazla 400 metre kare alana sahip olup, 2 katlı bir yapı olduğu açıktır. Yani binanın her iki katı en fazla brüt olarak 800 metre karedir. Yazılan her seçmene brüt olarak 1 metre kare alan düşmektedir. Bu husus bile başlı başına bu seçmenlerin hayali seçmen olduğunu açıkça ortaya koymaktadır” diye kaydedildi. Dilekçede, söz konusu kişilerin askerlerden oluştuğu vurgulanarak, “Listeyi incelediğimizde tamamı genç olan erkek seçmenden oluşmaktadır, araştırmalarımıza göre bu seçmenler Diyarbakır’ın farklı ilçelerinden gelen askeri personellerdir. Bu seçmenlerin tamamı Eğil dışındaki ilçelerde görev yapan askeri personellerdir. Çoğu evli olmasına rağmen hiçbir seçmenin eşinin adresi buraya taşınmamıştır. Yapılacak araştırmalarda da görüleceği üzere bu hayali olarak taşınan 1214 seçmenin adına kayıtlı ne elektrik ne de su faturası bulunmamaktadır, bu da bu seçmenlerin Eğil’de ikamet etmediğinin kanıtıdır."