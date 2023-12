DEM Parti: AKP, taşıdığı asker ve polislerle belediye başkanını belirlemek istiyor

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, seçmen taşıma uygulamalarına ilişkin açıklama yaptı. Tiryaki, son yerel seçimlerde HDP'nin kazandığı Iğdır, Kars, Hakkari ve Mardin gibi şehirlerdeki bazı ilçelere AKP'nin kolluk güçlerini seçmen olarak kaydettirdiğini söyledi.

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, yerel seçimlere yaklaşık 3 ay kala AKP'nin, güvenlik görevlilerini, jandarmayı ve polisi 'seyyar seçmen' gibi kullanarak bir önceki seçimde az farkla HDP'nin kazandığı yerlere kaydettirdiğini dile getirdi.

Iğdır, Siirt, Şırnak, Hakkari, Mardin, Batman, Kars, Diyarbakır, Ağrı ve Muş'ta benzer usulsüzlüklerin yapıldığını tespit ettiklerini belirten Tiryaki, buralarda kolluk güçlerinin taşınmasına ve seçmen olarak kaydedilmelerine örnekler verdi.

Tiryaki'nin açıklamaları şu şekilde:

"Iğdır’da 2019 yerel seçimlerinde merkez belediyesini HDP 1514 oy farkla kazanmıştı. AKP burada seçim sonucunu etkilemek için ne yapmış AKP bakalım. Pir Sultan Abdal Mahallesi 831. Sokak No:5. Bu yeni bir adres. Bu adrese tam 1450 seçmen kaydedilmiş. Bunların yalnızca 5 tanesi 14 Mayıs seçimlerinde Iğdır merkezinde oy kullanmış. 1445 seçmen Iğdır merkez ilçe dışından getirilmiş. Yine Konaklı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:220. Altı ay önceki seçimde böyle bir adres yok. Bu adrese toplam 743 erkek seçmen kaydedilmiş.

Tek bir tane adresten bahsediyoruz. Adres sorgulama sisteminde burası İl Emniyet Müdürlüğü olarak geçiyor. Bir işyeri. Bu işyerine 743 erkek seçmen kaydedilmiş. Adres olarak belirtilemeyecek bir yerden bahsediyoruz. 2023 seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 1186 seçmen, 2024 yerel seçimlerinde oy kullanabilmeleri için Iğdır merkeze kaydedilmiş. Bu da yeni bir şey. Adeta bir seyyar seçmenden bahsediyoruz. Güvenlik görevlilerini, jandarmayı ve polisi bir seyyar seçmen gibi bir dönem yurt dışına, bir dönem istedikleri şehirlere, köylere, ilçelere, kasabalara taşıyan bir siyasi iktidar var.

'SİİRT'TE BİR ADRESTE SEÇMEN SAYISI 20 BİN 890 ARTMIŞ'

2019’daki yerel seçimlerde Siirt Belediyesini HDP 1161 oy ile kazanmış. Siirt merkezde en az 6 tane şüpheli seçmen tespit edilmiş. Hayali seçmenden bahsetmiyorum, bunların her birisi seçmen. Fakat şüpheli biçimde adresleri Siirt merkeze nakledilmiş binlerce kişiden bahsediyoruz. Birkaç tane örnek vereceğim. Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi No:40. Bu adrese Mayıs 2023 seçimlerinde 10 tane seçmen kaydedilmiş. Şimdi ne kadar artmış? Yüzde 20 bin 890 artmış. 2099 kişi kaydedilmiş. Bunlardan yalnızca 10 tanesi Siirt merkez seçmeni, diğerlerinin tamamı dışarıdan getirilmiş kişiler. Yine bir başka adres. Doğan Mahallesi Abdurrahman Kavak Caddesi No:75. Adres sorgulama sisteminde burası da Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü. Bir işyerinde seçmen sayısı mayıs ayında 7 iken, burada da yüzde 28 bin 314 artış olmuş. Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde 7 olan seçmen sayısı 1989’a yükselmiş.

'6 AY ÖNCE OLMAYAN ADRESE 2555 KİŞİ KAYDEDİLMİŞ'

Yine bir başka adres Siirt merkezde. Barış Mahallesi Hükümet Bulvarı No:117/12. Mayıs seçimlerinde böyle bir adres yok. Yani hiç seçmeni yokken 6 ay içerisinde yeni bir adres oluşabilir mi? Elbette yeni adres oluşabilir. Yeni bir inşaat yapılır, yeni bir ev yapılır. Herhangi bir olağanüstü durum yok. Ama tek bir adreste, tek bir numarada bir anda 2555 kişi kaydedilmiş. İşte bu adrese de diğer iki adreste olduğu gibi 20’li yaşlarda erkeklerden oluşan 2555 seçmen kaydedilmiş. Yine biraz önce söylediğim gibi 2023 Mayıs seçimlerinde yurt dışında seçmen olan tamamı 20’li yaşlarda erkeklerden oluşan 1533 seçmen Siirt merkeze kaydırılmış.

Seçim sonuçlarını manipüle etmek için bir seçim mühendisliği yapılıyor. Bir başka örnek Siirt Kurtalan. 2019 seçimlerinde belediyeyi HDP 200 oy farkla kazanmış. Bakalım Kurtalan’da ne olmuş. Rakamlar da özel bir mühendislik hesabıyla getirilmiş. 700 fark mı var 3 bin kişi getirilmemiş, bunun biraz üzerinde bir rakam getirilmiş. Tek bir adres, Kültür Mahallesi Jandarma Caddesi No:32/a. Adres sorgulama sisteminde burası misafirhane. Misafirhaneye seçmen kaydı yapamazsınız. Burası bir adres olmaz. Bu misafirhaneye daha önce 13 kişi kayıtlı iken şimdi 1003 kişi kaydedilmiş. Bu da seçim sonucunu değiştirecek bir değişim anlamına geliyor.

'AKP, CİZERE VE SİLOPİ'DEN ŞIRNAK'A 4368 KİŞİ TAIŞIMIŞ'

Şırnak merkez. 2019 yerel seçimlerinde AKP belediyeyi 8500 oyla kazanmış. Bu kazanmışın yanına bir parantez açmak gerekiyor. Anımsayanlar olacaktır; ahırlara bile seçmen kaydedilmişti. Biz bunların hepsini belgeledik. O dönem ilçe seçim kurullarına başvuru yaptık, il seçim kurullarına ve YSK’ya kadar itiraz ettik ama sonuç alamadık. AKP taşıdığı seçmenlerle Şırnak Belediyesini kazanmıştı. 2023 Mayıs seçimlerinde Şırnak merkezi kazanamayacağını anlayan AKP, bu mühendisliği bir başka biçimde sürdürüyor.

Birkaç adres vereyim daha iyi anlaşılsın. Yeşilyurt Mahallesi Şehit Tümgeneral Erdoğan Aydın Caddesi. Adres sorgulama sisteminde burası askeri alan. Seçmen taşınan en yoğun alan. Bu yerleşkeye kayıtlı seçmen 752 ve yüzde bin altı yüz artışla şu anda 5 bin seçmene ulaşmıştır. Bu seçmenlerin 4368’i yeni kayıtlı seçmen. Hiçbirisi Şırnak’lı değil. 4368’li yeni seçmen garip bir şekilde AKP’nin seçimi hiçbir şekilde kazanamayacağını bildiği Silopi ve Cizre’den Şırnak merkeze getirilmiş.

HAKKARİ

AKP Çukurca’yı olağan koşullarda kazanamayacağı için inanılmaz seçmen taşımış. 5057 seçmenli Yeşilçeşme’nin yalnızca yüzde 15’i Hakkarililerden oluşuyor. Bu mahallede seçmenin yalnızca 801’i Hakkarili. Üstelik bu adreslerden bir tanesinde (No:6/2) 14 Mayıs seçimlerinde tek seçmen var. Adı soyadı bizde. Burada ne kadar seçmen artışı olmuş inanılmaz. 923 tane yeni seçmen kaydedilmiş. Yine bir başka adresteki seçmen sayısı 67’den 1224’e çıkmış, yüzde 1726 artış olmuş. Bir başka adreste 501 seçmen 1455’e ulaşmış. Yüzde 190’lık bir artış olmuş. Bu açıkladığımız veriler için AKP adına biri konuşacaktır. Burası emniyet müdürlüğü, askeri bölge diyecekler ama şunu bilsinler; her adresi bütün ayrıntılarıyla biliyoruz ve bunlara itirazımız yapacağız. Polisevi, askeriye, emniyet, özel harekat şube müdürlüğü deyip kurtulamayacaklar.

2023 Mayıs seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 892 seçmen adresini Şemdinli’ye getirmiş

BATMAN

Bir başka yer Batman Hasankeyf. 2019 seçimlerinde AKP belediyeyi 496 farkla kazanmıştı. Gerçekten Hasankeyf gibi bir yer için çok büyük bir oy farkı. Ancak AKP Hasankeyf’te de bir seçim mühendisliği çalışması yürütmüş. Sadece iki adreste neler yapılmış, onu paylaşacağım. Bir tanesi Raman Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi No: 73. Adres sorgulama sisteminde jandarma komutanlığı olarak gözüküyor. Mayıs seçimlerinde hiç seçmen yok. Şimdi 154 seçmen var. Eyyübi Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 133 ve No: 33. Adres sorgulama sisteminde ilçe emniyet müdürlüğü olarak gözüküyor. Bu adreste Mayıs seçimlerinde hiç seçmen kaydı yok. Şu anda 150 seçmen kayıtlı.

MARDİN

Yine bir başka kent Mardin Dargeçit. 2019 yerel seçimlerinde AKP belediyeyi 664 oy farkla kazanmış ama burada da bir seçim mühendisliğine girilmiş. Bahçebaşı Mahallesi Şehit Ali İbrahim Aksoy Caddesi No: 31. Adres sorgulama sisteminde emniyet müdürlüğü olarak görülen bu adreste kayıtlı 341 seçmenin yalnızca 11 tanesi bundan birkaç ay önceki Mayıs seçimlerinde Dargeçit’te oy kullanmış. Yine Sefa Mahallesi Şehit Üsteğmen Emrah Şahin Kışla Caddesi No:14. Adres sorgulama sisteminde burası da jandarma komutanlığı olarak gözüküyor, 227 seçmeni var. Ve bu seçmenlerden sadece 19 tanesi 14 Mayıs seçimlerinde Dargeçit’te oy kullanmış.

Bir başka ilçe Mardin Savur. 2019 yerel seçimlerinde HDP belediyeyi 764 oy farkla kazanmış. Şimdi burada bakalım AKP nasıl bir seçim mühendisliği yapmış. Kaplan Mahallesi Mardin Caddesi No:12. Adres sorgulama sisteminde silahlı kuvvetlere ait bu adrese 14 Mayıs seçimlerinde yalnızca 2 kişi kayıtlıymış, şu anda 655 seçmen kayıtlı. Bunlardan yalnızca bir tanesi 14 Mayıs seçimlerinde Savur’da oy kullanmış. Safa Mahallesi 125/1 Sokak No:5/1. Adres sorgulama sisteminde ilçe emniyet amirliği olarak gözüküyor. Bir önceki seçimlerde böyle bir adres yok. Yeni bir adres. Şu anda 254 tane seçmen kaydedilmiş. Bu 254 seçmenden yalnızca bir tanesi, bir önceki seçimde Savur’da oy kullanmış, 158 tanesi Artuklu’dan Savur’a getirilmiş seçmenlerden oluşuyor.

DİYARBAKIR

Şimdi Diyarbakır ilçelerinden örnek verelim. 2019 yerel seçimlerinde HDP belediyeyi 1757 oy ile kazanmış. Burada AKP nasıl bir mühendislik çalışması yürütmüş bakalım. Turgut Özal Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 103. Adres sorgulama sisteminden jandarma misafirhanesi olarak gözüküyor. 6 ay önce böyle bir misafirhane kayıtlarda yok. Ekim 2023 itibariyle bu adrese 1062 tane seçmen kaydedilmiş. Bunlardan sadece 13 tanesi 14 Mayıs seçimlerinde Kulp’ta oy kullanmış. Kulp’a gelen, Kulp’ta olmayan toplam 2100 seçmenin 1049’u bu adrese kaydedilmiş. Misafirhanede bulunan askerlerin 572 tanesi de kazanma ihtimalinin olmadığı düşünülen Lice’den Kulp’a getirilmiş kişiler.

'21 KİŞİNİN OLDUĞU YERE 1216 KİŞİ KAYDEDİLMİŞ'

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde de 2019 yerel seçimlerinde HDP belediyeyi 524 oy farkla kazanmış. Şimdi nasıl bir mühendislik faaliyeti yürütmüş AKP? Hürriyet Mahallesi Şehitlik Caddesi 93 a-b-c- e-f-g diye uzuyor. Adres sisteminde Hazro Jandarma Komutanlığı. Mayıs 2023’te 27 kayıtlı seçmen var, Ekim 2023 itibariyle bir anda 813’e çıkmış. Bu adreste kayıtlı olup bir önceki seçimlerde Hazro’da oy kullanan seçmen sayısı 11. 813 seçmenden sadece 11 tanesi bir önceki seçimde Hazro’da oy kullanmış. Diyarbakır Eğil de çokça seçmen taşınan merkezlerden. HDP 2019’da belediyeyi 843 oy farkla kazanmış. Yenişehir Mahallesi Şehit Ahmet Ece Caddesi ki adres sorgulama sisteminde askeriye. Mayıs 2023’te 21 kayıtlı seçmen var. Ekim 2023 itibariyle bu adrese 1216 kişi kaydedilmiş. Henüz Aralık ve Ocak rakamlarını almış değiliz, bu sayı artmıştır.

AĞRI

Ağrı Taşlıçay, 2019 yerel seçimlerinde AKP belediyeyi 138 oyla kazanmış. Tekrar kazanamayacağını düşünüyor ki işini sağlama almış. İlçe merkezinden 68 kişi gitmiş, Ağrılı olmayan 257 kişi gelmiş. Bunların 168 kişisi Doğubayazıt'tan getirilmiş tek bir adrese kaydedilmiş. Bunların hiçbiri Ağrılı değil. Taşlıçay Kaymakamlığı Konukevi olarak tespit ettiğimiz bu adresteki seçmen sayısı 14 Mayıs seçimlerde 9 iken şimdi 209’a yükselmiş. AKP işte seçimi böyle kazanmaya çalışıyor.

MUŞ

Bir başka yer Muş Malazgirt. AKP çok az farkla kazanmıştı. Bakalım nasıl bir mühendislik yapmış. Öncelikle Bulanık ve köylerinden seçmen kaydırmış. Altı ay önce seçmen bulunmayan adreslere 1469 kolluk görevlisi kaydetmişler. Ağrı Caddesi No4/4 tamamı adres ve tamamına yakın Muşlu olmayan 149 seçmenin hiçbiri daha önce Malazgirt’te oy kullanmamış. Bunlar da dışarıdan getirilmiş. Yine tamamı erkek. Biri hariç hiçbiri Muşlu olmayan 129 seçmenin kaydırıldığı Mengüçgazi Mahallesi Ağrı Caddesi No:4/1 de adres taşınan merkezlerden."

Tiryaki'nin açıklamalarının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan da sosyal medya hesaplarından eş zamanlı paylaşım yaptılar.

Hatimoğulları, "İktidar ölülere bile oy kullandırın talimatıyla başladığı yolda seyyar seçmenle Kürt halkının iradesini gasp etmek istiyor" dedi.

İktidar ölülere bile oy kullandırın talimatıyla başladığı yolda seyyar seçmenle Kürt halkının iradesini gasp etmek istiyor.



Bunların hile ve hurdalarını bir araya getirsek fizana yol olur. Sadece birkaç örnek vermek istiyorum:



📍Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube… https://t.co/So0kiV3bTl — Tülay Hatimoğulları (@TulayHatim) December 20, 2023

Benzer örnekleri sıralayan Bakırhan ise, "Bunun gibi birçok yerde hile ve usulsüzlük yaptığınızı biliyoruz. Ensenizde olacağız. Bu hile ve usulsüzlük irade hırsızlığıdır. Vicdanınız olsa kuruyup giderdi. Ahlakınız olsa çürür, kokardı. Sizin pusulanız hile, usulsüzlük; bizim pusulamız halktır! Ne yaparsanız yapın. Kazanan biz olacağız. Kazanan halkımız olacak" ifadelerini kullandı.