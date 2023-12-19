DEM Parti, Batı'da aday çıkaracağı yerleri açıkladı
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin dünkü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararları ve Batı'da aday gösterecekleri yerleri duyurdu.
DEM Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen parti sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde güç birliği stratejisi uygulayacaklarını söyledi.
Yerel seçimler için MYK'de alınan kararlara değinen Doğan, “Bizden zorla alınanları geri alacağız” dedi. Kayyum atanan bütün belediyeleri halk iradesiyle buluşturacaklarını vurgulayan Doğan, ayrıca yeni kazanımlar elde edeceklerini ifade etti.
"YEREL SEÇİMDEN DAHA FAZLASI"
Doğan açıklamasında, "Partimiz için seçimler bir yerel seçimden daha fazlası. Bizden zorla alınanı geri alacağız, kayyum atanan belediyeleri geri alacağız. Bunun yanı sıra yeni kazanımlar elde edeceğiz. Parti adımızla çeşitli müzakere ve güç birlikleri kurarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Doğan, Türkiye’nin batısında ilk etapla aday gösterilecek 27 ilçeyi de açıkladı.
Buna göre DEM Parti'nin ilk etapta aday çıkaracağı ilçeler şöyle:
Adana - Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir
Antalya - Kepez
Mersin - Merkez, Akdeniz, Toroslar ve
İstanbul - Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli
Aydın - Merkez, Didim, Efeler, Germencik ve Söke
Konya - Cihanbeyli ve Kulu
Kocaeli - Dilovası
İzmir - Torbalı, Bayraklı ve Menemen
Manisa - Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre
Çanakkale - Gökçeada
Tekirdağ - Çorlu ve Çerkezköy
BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
Doğan, aday adaylığı başvuru süresinin de 5 gün uzatıldığını açıkladı. Normalde yarın sona eren başvuru süresi, 25 Aralık'a kadar uzatıldı.