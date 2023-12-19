DEM Parti, Batı'da aday çıkaracağı yerleri açıkladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin dünkü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararları ve Batı'da aday gösterecekleri yerleri duyurdu.

DEM Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen parti sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde güç birliği stratejisi uygulayacaklarını söyledi.

Yerel seçimler için MYK'de alınan kararlara değinen Doğan, “Bizden zorla alınanları geri alacağız” dedi. Kayyum atanan bütün belediyeleri halk iradesiyle buluşturacaklarını vurgulayan Doğan, ayrıca yeni kazanımlar elde edeceklerini ifade etti.

"YEREL SEÇİMDEN DAHA FAZLASI"

Doğan açıklamasında, "Partimiz için seçimler bir yerel seçimden daha fazlası. Bizden zorla alınanı geri alacağız, kayyum atanan belediyeleri geri alacağız. Bunun yanı sıra yeni kazanımlar elde edeceğiz. Parti adımızla çeşitli müzakere ve güç birlikleri kurarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Doğan, Türkiye’nin batısında ilk etapla aday gösterilecek 27 ilçeyi de açıkladı.

Buna göre DEM Parti'nin ilk etapta aday çıkaracağı ilçeler şöyle:

Adana - Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir

Antalya - Kepez

Mersin - Merkez, Akdeniz, Toroslar ve

İstanbul - Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli

Aydın - Merkez, Didim, Efeler, Germencik ve Söke

Konya - Cihanbeyli ve Kulu

Kocaeli - Dilovası

İzmir - Torbalı, Bayraklı ve Menemen

Manisa - Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre

Çanakkale - Gökçeada

Tekirdağ - Çorlu ve Çerkezköy

BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Doğan, aday adaylığı başvuru süresinin de 5 gün uzatıldığını açıkladı. Normalde yarın sona eren başvuru süresi, 25 Aralık'a kadar uzatıldı.