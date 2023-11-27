‘Askısı Kırık Zamanın’ şiir severlerle buluştu

Kültür Sanat Servisi

Şair Yusuf Ferhat’ın “Yamalı Bir Abaydı Yaşamak” ve “Kış Sürgünü Günler”den sonra üçüncü şiir kitabı “Askısı Kırık Zamanın” Klaros Yayınları’ndan çıktı. 150 şiirin yer aldığı kitabın kapak görseli Sertaç Altuntepe’ye ait. 155 sayfalık kitapta Ferhat, yaşamın doğal akışından esintiler sunduğu dizelerinde, toplumsal duyarlılığa ve sorunlara estetik bir dille dikkat çekiyor.

Yusuf Ferhat yeni kitabıyla ilgili olarak, “Şiirin ham maddesi hayatın kendisidir. Hüznün ve kederin bahçesinde yeşerir ve edebiyat sofrasındaki yerini alır. Kitabımın adını seçerken hem dizelerimle uyum sağlamasını hem de olumsuz ülke ve dünya koşullarına atıf yapmak istedim” diyor. “Askısı Kırık Zamanın” kitap evleri ile online kitap sitelerinden temin edilebilir.