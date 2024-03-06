Aslan savunmasıyla büyük fark yaratıyor

Süper Lig’de 28. haftayı lider kapatan sarı-kırmızılı ekip, maç başına 0,53 gol yiyerek en iyi savunma takımı olarak ön plana çıktı. Avrupa’nın Inter’den sonra en başarılı savunma takımı olan Galatasaray, geride kalan 28 maçın 15’inde kalesini gole kapattı.

Spor Servisi

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig maçlarının yüzde 53'ünde kale[1]sinde gol görmedi. Süper Lig'de çıktığı 28 maçın sadece 13'ünde gol yiyen Galatasaray, diğer 15 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Söz konusu maçların 14'ünde Fernando Muslera, birinde ise Günay Güvenç kaleyi korudu. Galatasaray, UEFA'nın ülke sıralaması dikkate alındığında ilk 10 ligde en iyi savunma yapan ikinci takım oldu. İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Belçika, Türkiye ve İskoçya'nın en üst seviye liglerindeki savunma performansları dikkate alındığında Galatasaray, sadece Inter'in gerisinde kaldı. İtalya Serie A'da 27 karşılaşmada sadece 13 gol yiyen Inter, 0,48 ile Galatasaray'dan daha iyi ortalamaya sahip tek takım oldu.

İSİMLER DEĞİŞTİ

Galatasaray'ın ligin geride kalan bölümünde savunmada yaşadığı sorunlardan etkilenmediği görüldü. Sarı-kırmızılı ekip, sezona savunmada Sacha Boey, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Angelino ve Kazımcan Karataş ile başladı. Devre arasında Boey, Angelino ve Kazımcan takımdan ayrılırken, yerlerine Derrick Köhn ve Serge Aurier geldi. Savunma tandeminde bir dönem Sanchez-Abdülkerim ile mücadele eden Galatasaray'da son haftalarda Nelsson-Sanchez ikilisi görev yaptı. Angelino ve Kazımcan'dan beklenen performansı alamayan Teknik Direktör Okan Buruk, sol bekte hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu ile çözüm aradı. Buruk, Boey'in rekor bedelle Bayern Münih'e transfer olması ve yeni transfer Aurier'nin Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönmesinin ardından savunmanın sağında yaşanan eksikliği Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz ile gidermeye çalıştı. Uruguaylı tecrübeli kaleci Fernando Muslera, performansıyla sarı-kırmızılı takımın başarısında önemli paya sahip oldu.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de bu sezon iç sahada puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor. Galatasaray, bu sezon RAMS Park'ta çıktığı lig maçlarının tamamını kazandı. Puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılı takım, attığı 34 gole karşılık 10 gol yedi. Galatasaray'ın kalesinde gördüğü 15 golün 5'i deplasmanda geldi. Dış sahada yaptığı 14 maçın 10'unda kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, diğer 4 müsabakada 5 gol yedi. "Cimbom" rakiplerinin fileleri havalandırdığı 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.