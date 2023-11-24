Atanmadı, motokurye oldu

Berkay SAĞOL

24 Kasım Öğretmenler Günü’ne olumsuz bir tablo ile girenlerin başında ataması yapılmayan öğretmenler geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise sayıları 1 milyonu geçen ataması yapılmayan öğretmenlerin sesini duymuyor.

Ataması yapılmayan öğretmenlerden biri de 27 yaşındaki Cansu Keskin. Müzik öğretmeni olan ataması yapılmadığı için hem kafe ile barlarda canlı müzik yapan hem de moto kuryelik yapan Keskin, “KPSS’ye 2019 yılından itibaren her dönem girdim. Ancak aradan geçen 4 yıla rağmen atamam yapılmadı. Müzik öğretmeni olmak isterdim. Şu anki gibi borç batağında sürünmezdim. Kendime daha fazla zaman ayırırdım ve belki yaşadığımı hissederdim. Günde 10 saat çalışıyorum ama bana yine yetmiyor. Geçinemediğim için akşamşarı canlı müzik yapıyorum. Mezun olduğum zaman kendimi farklı şehirlerde yaşamaya hazırlamıştım ama aradan 4 yıl geçtiği için o konuda da bazı çekincelerim var" dedi.

Memleketi olan Artvin’den daha geniş iş imkânları olduğu için İzmir’e taşındığını dile getiren Keskin, “İzmir'de bulunduğum süre içerisinde iş bulma konusunda sorunlar yaşadığım bir dönem kısa süreliğine sokak müzisyenliği yaptım. Daha sonra özel şirketlerde kasiyerlik ve motokuryelik deneyimlerim oldu. Aynı zamanda bazı günler iş çıkışlarında kafe ve barlarda canlı müzik yaparak geçimimi sağlıyordum ancak şu an yalnızca motokuryelik yapıyorum. Motokuryeliğe başlamamın üzerinden 2 yıldan fazla bir zaman geçti" diye konuştu.