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Atanmış rektörden 'akademik özgürlük' nutuğu: "Derin üzüntü duyduk"

ABD'deki Emory Üniversitesi'nde, Gazze eylemlerine destek veren ekonomi profesörü Caroline Fohlin ile Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee'nin ters kelepçeyle gözaltına alınmasına Boğaziçi’nin kayyum rektörü Naci İnci de tepki gösterdi. Naci İnci'nin paylaşımına ise çok sayıda tepki geldi.

Güncel
  • 26.04.2024 12:31
  • Giriş: 26.04.2024 12:31
  • Güncelleme: 26.04.2024 12:41
Kaynak: Haber Merkezi
Atanmış rektörden 'akademik özgürlük' nutuğu: "Derin üzüntü duyduk"

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Naci İnci, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Gazze eylemlerine destek veren ekonomi profesörü Caroline Fohlin ile Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee'nin ters kelepçeyle gözaltına alınmasına 'üzüldüğünü ve kınadığını' belirttiği bir paylaşımda bulundu.

Kayyum rektörün paylaşımı sosyal medya platformu X’te tepki toplarken, İnci gönderilerini yorumlara kapattı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Emory Felsefe Bölümü Başkanının tutuklanmasından derin üzüntü duyduk. Bu sıkıntılı olay, akademik özgürlüğün durumuyla ilgili ciddi kaygılara yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda saygın akademik kurumların itibarına da gölge düşürüyor. Gazze'deki vahşete karşı barışçıl sesler yükselten akademik camiayla dayanışma içindeyiz.”

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