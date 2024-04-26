Atanmış rektörden 'akademik özgürlük' nutuğu: "Derin üzüntü duyduk"

ABD'deki Emory Üniversitesi'nde, Gazze eylemlerine destek veren ekonomi profesörü Caroline Fohlin ile Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee'nin ters kelepçeyle gözaltına alınmasına Boğaziçi’nin kayyum rektörü Naci İnci de tepki gösterdi. Naci İnci'nin paylaşımına ise çok sayıda tepki geldi.

Güncel 26.04.2024 12:31 Giriş: 26.04.2024 12:31

Güncelleme: 26.04.2024 12:41 Kaynak: Haber Merkezi

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