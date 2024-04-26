Polis ABD'de üniversiteleri bastı, İsrail'i protesto eden öğrenci ve akademisyenleri darp etti

ABD’de ülke genelindeki üniversitelerde akademisyenler ve öğrenciler İsrail’in Gazze’deki katliamlarını protesto etmeyi sürdürüyor. Bazı akademisyenlerin ve öğrencilerin polisler tarafından darp edilerek gözaltına alınmasına ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Columbia Üniversitesi’nde geçen hafta başlayan İsrail protestoları ülke geneline yayıldı. Bazı akademisyenler ve öğrenciler polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

Protestoların başını çeken Columbia, Yale ve New York Üniversitesi'nde yüzlerce öğrencinin gözaltına alınmasının ardından dün Austin'deki Teksas Üniversitesi'ni hem şehir polisi hem de bir kısmı atlı ve motosikletli olan eyalet polisi bastı. Kampüsü basan polisler İsrail’in katliamlarını protesto eden öğrencileri ve akademisyenleri gözaltına aldı.

WATCH: Among those arrested today were Noelle McAfee, Chair of the Philosophy Department at Emory University.



I’ve asked for a comment from Emory on this arrest, no word yet.



This video provided to us by an #Emory PHD student. You can hear him in this video. @ATLNewsFirst pic.twitter.com/86aJgb7NUX — Patrick Quinn (@PatrickQuinnTV) April 25, 2024

“KAMPÜSÜMÜZÜ ASKERİ BÖLGEYE ÇEVİRDİNİZ”

Açıklama yayımlayan akademisyenler, başta Rektör Jay Hartzell olmak üzere üniversite yönetiminin Filistin Dayanışma Komitesi'nin Gazze İçin Halk Üniversitesi isimli, atölye düzenleyip yemek dağıttığı barışçı etkinliğine katılan öğrencilerin üzerine atlı, motosikletli, silah, cop, gaz kuşanmış eyalet polisini salmasını kınadıklarını belirtti.

Amid increasing protests against "Israel's" genocide in #Gaza, hundreds of students from prestigious #US universities face off against administrators and security forces despite mass arrests and disciplinary measures.#GazaGenocide#Palestine https://t.co/8RtUWs5rN9 — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) April 25, 2024

Etkinlikte hiçbir şiddet, taciz olmadığını ve derslerin sekteye uğratılmasının planlanmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Liderlerimiz öğrencilerin barışçı eyleminin devam etmesine izin vermek yerine kampüsümüzü askeri bölgeye çevirdi" vurgusu yapıldı.