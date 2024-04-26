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Polis ABD'de üniversiteleri bastı, İsrail'i protesto eden öğrenci ve akademisyenleri darp etti

ABD’de ülke genelindeki üniversitelerde akademisyenler ve öğrenciler İsrail’in Gazze’deki katliamlarını protesto etmeyi sürdürüyor. Bazı akademisyenlerin ve öğrencilerin polisler tarafından darp edilerek gözaltına alınmasına ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Dünya
  • 26.04.2024 09:59
  • Giriş: 26.04.2024 09:59
  • Güncelleme: 26.04.2024 10:06
Kaynak: Haber Merkezi
Polis ABD'de üniversiteleri bastı, İsrail'i protesto eden öğrenci ve akademisyenleri darp etti

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Columbia Üniversitesi’nde geçen hafta başlayan İsrail protestoları ülke geneline yayıldı. Bazı akademisyenler ve öğrenciler polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

Protestoların başını çeken Columbia, Yale ve New York Üniversitesi'nde yüzlerce öğrencinin gözaltına alınmasının ardından dün Austin'deki Teksas Üniversitesi'ni hem şehir polisi hem de bir kısmı atlı ve motosikletli olan eyalet polisi bastı. Kampüsü basan polisler İsrail’in katliamlarını protesto eden öğrencileri ve akademisyenleri gözaltına aldı.

“KAMPÜSÜMÜZÜ ASKERİ BÖLGEYE ÇEVİRDİNİZ”

Açıklama yayımlayan akademisyenler, başta Rektör Jay Hartzell olmak üzere üniversite yönetiminin Filistin Dayanışma Komitesi'nin Gazze İçin Halk Üniversitesi isimli, atölye düzenleyip yemek dağıttığı barışçı etkinliğine katılan öğrencilerin üzerine atlı, motosikletli, silah, cop, gaz kuşanmış eyalet polisini salmasını kınadıklarını belirtti.

Etkinlikte hiçbir şiddet, taciz olmadığını ve derslerin sekteye uğratılmasının planlanmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Liderlerimiz öğrencilerin barışçı eyleminin devam etmesine izin vermek yerine kampüsümüzü askeri bölgeye çevirdi" vurgusu yapıldı.

ABD üniversiteleri Filistin için ayakta
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