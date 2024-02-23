Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi, TİS için kendi atadığı başkanı görevden aldı

Tüm Bel-Sen, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin TİS görüşmeleri için komisyon başkanı olarak kendi görevlendirdiği Başkan Yardımcısı Ayten Kartal'ı, emekçilerin eylemine destek verdiği gerekçesiyle görevden aldı.

Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayten Kartal, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından belediye önünde eylem yapan emekçilere destek verdiği gerekçesiyle görevden alındı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen), sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tüm Bel-Sen’in açıklamasında, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin TİS görüşmeleri için komisyon başkanı olarak kendi Ayten Kartal'ı, emekçilerin eylemine destek verdiği gerekçesiyle görevden aldığı ifade edildi.

Ataşehir Belediye Başkanı @battalilgezdi34 sendikamızla yapılan TİS görüşmeleri için komisyon başkanı olarak kendi görevlendirdiği Başkan Yardımcısı Sayın Ayten Kartal'ı, Ataşehir emekçilerinin eylemine destek verdiği için bu sabah görevinden aldı.@herkesicinCHP @CHP_istanbulil pic.twitter.com/9xChqQuZ00 — KESK/TÜMBELSENİST3 (@tumbelsenist3) February 23, 2024

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Tüm Bel-Sen ile Ataşehir Belediyesi arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS)görüşmeleri, imza sürecinde tıkandı.

Ataşehir Belediyesi’nde Tüm Bel-Sen ile Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin atadığı komisyon arasında tüm şartlarda anlaşılarak karara varıldı. Ardından İlgezdi, kendi atadığı komisyona ve sendika temsilcilerine "bu anlaşmayı tanımadığını ve bütçesinin olmadığını" söyledi.

Dün düzenlenen ikinci görüşmeye katılmayarak özel kalemini gönderen İlgezdi, anlaşılandan çok daha az olan kendi teklifini sundu. Anlaşma sağlanamayınca emekçiler, dün belediye önünde alkışlı protesto düzenledi.