Ataşehir Belediyesi'nden 'İYİ Parti afişi' ile ilgili açıklama

CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin, İYİ Parti’nin “Tek adam baskınına da, eş başkan kavgasına da mecbur değilsin” yazılı afişini ilçedeki billboardlarda yayınladığı iddia edildi. Ataşehir Belediyesi, iddiaları yalanlayarak, "Bir partinin reklamından siyasi rant elde etmek en hafif deyimiyle ahlaki, insani değildir" denildi.

CHP'de Ataşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilmeyen ve partiden istifa eden Battal İlgezdi'nin, İYİ Parti’nin CHP’ye gönderme yapan afişlerini ilçedeki billboardlarda yayınladığı iddia edildi. Ataşehir Belediyesi, söz konusu iddiayı yalanladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin grup toplantısında İstanbul, Ankara ve İzmir'de hazırladıkları afişlerin bilboardlara asılmasının engellendiğini iddia etmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suçlamalarda bulunan Akşener, "Bizi engellemek isteyen Beştepe değil Saraçhane" demişti.

Ekrem İmamoğlu ise Akşener'e "Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz bir girişimde bulunmayacağımızı en iyi kendilerini bilirler" yanıtını vermişti.

Afiş tartışması yaşanırken CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile ilgili bir iddia gündeme geldi.

İlgezdi'nin, İYİ Parti’nin “Tek adam baskınına da, eş başkan kavgasına da mecbur değilsin” yazılı afişini ilçedeki billboardlarda yayınladığı öne sürüldü.

Dördüncü kez aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İyi Parti’nin CHP’yi “teröre alan açmakla” suçladığı afişleri ilçedeki bilboardlarda yayınlıyor. pic.twitter.com/1vW7eDYlQ6 — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) January 31, 2024

ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Ataşehir Belediyesi, ilçedeki LED ekranlarda İYİ Parti afişlerinin gösterilmesine ilişkin, bir şirket tarafından sözleşmeyle kiralanan LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlarda, belediyenin bir sorumluluğunun olmadığını belirtti.

Ataşehir Belediyesi, "Dördüncü kez aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Partinin CHP'yi 'teröre alan açmakla' suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınlıyor" şeklindeki haberler ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bahse konu LED ekranlar, Ataşehir Belediyesi tarafından 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren MSO Açıkhava Reklam Pazarlama İnş. San. ve Tic. AŞ'ye sözleşme yapılarak kiralanmıştır. Dolayısıyla, firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır. İlgili firma, yasalar çerçevesinde ihale alıp, firma ve siyasi parti reklamlarını LED ekranlar ve billboardlarda yayımlamaktadır. Ataşehir Belediyesinin bu yayımlanan reklamlara müdahalesi söz konusu değildir."

Söz konusu reklamların sadece Ataşehir'de yayımlanmadığı da belirtilen açıklamada, "Bir partinin reklamından siyasi rant elde etmek en hafif deyimiyle ahlaki, insani değildir. Yapılan bu haberler ve sosyal medya paylaşımları yalan ve iftiradan ibarettir, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.