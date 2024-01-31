İmamoğlu'ndan Akşener'in suçlamalarına sert yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine suçlamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak veya taş atmak böyle bir prim yapacak zannedilir şekle doğru gidiliyor" cevabını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Tasarım Müzesi'nin açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hazırladıkları afişlerin bilboardlara asılmasının engellendiğini iddia eden ve İBB'yi suçlayan Akşener'e yanıt veren İmamoğlu, "Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz bir girişimde bulunmayacağımızı en iyi kendilerini bilirler. Bu noktada ne için yaptığını bilmiyorum bu açıklamayı ama muhtemelen bilboard meselesi... Bu işin sadece İstanbul'u yok, muhtelif şehirleri var. Bu işler, şehirlerde firmalar tarafından yönetiliyor. Onlarla konuşabilirler" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak veya taş atmak böyle bir prim yapacak zannedilir şekle doğru gidiliyor. Hayırlısı. Allah'tan alışığız. Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz. Bize doğru gelirken havada güle dönüşür. Dikkat etsinler, bizim öyle bir endişemiz yok. İnsanlara karşı, demokrasiye karşı sorumluluk hissettik. Bu sorumluluğun dışında da hareket etmedik. Bunu en iyi sayın Akşener bilir."

ERDOĞAN'IN 'EŞ BAŞKANLIK' SÖZLERİNE TEPKİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ismini geçirirken 'Eş Genel Başkan' ifadesini kullanması da sorulan İmamoğlu, "Bu nezaketsiz tutum ve tavırlar ne muhatabım ne de cevap vereceğim niteliğe sahip. Kötü söz sahibine aittir" yanıtını verdi.

AKŞENER NE SÖYLEMİŞTİ?

Akşener, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hazırladıkları afişlerin bilboardlara asılmasının engellendiğini iddia etmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suçlamalarda bulunan Akşener, "Bizi engellemek isteyen Beştepe değil Saraçhane" demişti.

Akşener, şunları söylemişti: "Biz, zaten şirkete telefon açan bu fevkalade cabbar arkadaşları kapalı kapılar ardında aslan kesilip, iş icraata geldiğinde ise meydana çıkmaya cesaret edemeyişleriyle tanıyoruz. Ama belli ki, bunlar karşılarında kimlerin olduğunu unutmuş."