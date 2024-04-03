Ataşehir Belediyesi’nde devir teslim töreni: Onursal Adıgüzel mazbatasını aldı

Ataşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen CHP'li Onursal Adıgüzel, devir teslim töreniyle görevi Eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi’den devraldı. Mazbatasını alan Adıgüzel, "Başkanımızdan aldığımız bu bayrağı daha ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde CHP'nin aday göstermesiyle Ataşehir Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alan Onursal Adıgüzel, 2009 yılından bu yana görevini sürdüren Battal İlgezdi’den başkanlık görevini teslim aldı.

Ataşehir Belediyesi’nde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Önemli olan bizleriz. Burası Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi, kendi arkadaşıma belediyeyi devrediyorum ve onun gururunu yaşıyorum. Ben başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diyorum. Allah utandırmasın" diye konuştu.

"BAYRAĞI İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Düzenlenen törenle görevi devralan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, görevi devraldığı Battal İlgezdi’ye bugüne kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Adıgüzel şunları kaydetti: "Değerli Başkanımla 2009’dan beri önemli mücadelelerimiz var. Kendisi kurucu belediye başkanımız, Ataşehir’e çok önemli emekleri oldu. Ataşehir mahallelerden oluşan bir ilçedeydi, 2009’da kurulan diğer ilçeler gibi şanslı değildi. Başkanımız sıfırdan başlayarak, çalışmaları çok önemli yerlere getirdi. Nasip olursa biz de ondan aldığımız bu bayrağı daha ileriye taşıyacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin sosyal belediyecilik anlayışını Ataşehirimizin 17 mahallesine yaymaya çalışacağız. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum."