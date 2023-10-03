Ataşehir'de 13 yaşındaki çocuğu taciz eden taksici tutuklandı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden taksi şoförü H.G. tutuklandı.

Ataşehir'de, okulundan evine gitmek için müşteri olarak aracına binen 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki İ.Ö. okulda aldığı ek ders eğitimi sonrası evine gitmek için ticari taksiye bindi. Kendisini 24 yaşında olarak tanıtan taksi şoförü H.G. (30) ise İ.Ö'ye özel hayatından bahsetti.

İ.Ö. sürücünün sorusu üzerine 13 yaşında olduğunu söyledi. Bunun üzerine kız çocuğu, şoförün sözlü tacizi ile karşı karşıya kaldı.

Evine geldiğinde taksiden korkarak inen İ.Ö. durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine şüpheli H.G. emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

H.G. 'cinsel taciz' suçundan hakkında yürütülen tahkikatın ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.