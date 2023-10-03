Ataşehir Finans Merkezi şantiyesinde eylem

Emek Servisi

İstanbul Ataşehir'de yapımı devam eden Finans Merkezi içerisinde bulunan Merkez Bankası şantiyesinde çalışan işçiler, hak gasplarına uğradıkları gerekçesiyle eylem başlattı. Şantiye önünde toplanan Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş Sendikasına üye işçiler, Limak Holding'in merkez ofisi önüne yürüyüş yaptı. Aylardır maaşlarını alamadıklarını belirten işçiler, ofiste bulunan yetkililerle görüşerek alacaklarının ödenmesini talep etti.

Firma yetkililerinin 2 gün müsaade istemesi üzerine işçiler eylemlerine ara verme kararı aldı. İnşaat İş Sendika Temsilcisi işçi Deniz Giler, BirGün’e yaptığı açıklamada eylemlerini askıya aldıklarını ancak firmanın yapacağı dönüşe göre yeniden eyleme başlayabileceklerini belirtti. Giler, “Sendikalara üye işçi arkadaşlarımız haklı fesih yoluna gittiler. Çünkü aylardır maaşlarımız yatırılmıyordu. Firma tarafından eylem öncesi yapılan görüşmelerde, ‘işçinin bir hakkı yok’ denilerek, görüşme masasını terk ettiler. Biz de Limak Holding’e bağlı bulunan, yeni Finans Merkezi içindeki Merkez Bankası şantiyesi önünde eyleme geçtik. Bunun üzerine firma bizden görüşme talep etti, 2 gün müsaade istediler“ diye konuştu.