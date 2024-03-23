"Ataşehir ortak akılla yönetilecek"

CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel ilçenin daha dinamik ve yeşil bir hale geleceğini söyledi. Adıgüzel ortak akıl etrafında, katılımcı, birlikte bir yönetimin hayata geçirileceğini vurguladı.

Asena TUNCA

Yerel seçimlere neredeyse bir hafta kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine gözlerin dikildiği seçimlerde megakentte bulunan ilçelerin durumu da bir o kadar önemli. Devam eden seçim çalışmalarını CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel BirGün’e değerlendirdi.

Mayıs seçimlerinin ardından oluşan hayal kırıklığının ana nedeni seçimdeki mağlubiyetin beklenmemesi diyen Adıgüzel, o dönem yaşanan veri akışı tartışmalarına da değindi. Adıgüzel seçimin kazananı sandık güvenliği meselesini tartışmaya bile açmıyor. Yaşanan aksaklık sonrası ana hedefte bizler olduk” dedi.

TUTANAKLAR ÇOK ÖNEMLİ

Adıgüzel şu ifadelere yer verdi: “Rahatlıkla ifade edebilirim ki bizim sistemimizde hiçbir sorun yoktu. Ben istifa ettim ve incelenmesini istedim. Siber güvenlik konusundan bant daraltılması problemlerine, siber saldırılara kadar her şeye hazırlanmıştık. 2019’da da bu sistemi yönettik. Hatta hatırlarsanız ‘Bir şey olmasa da bir şey oldu’ diyen bir akıl vardı karşımızda. Ancak mayıs seçimlerinde sorun veri akışının hızıydı. İnsan kaynağımız eksik kaldı ve operasyonel kapasiteyle alakalı sıkıntı yaşadık. İstifa etme sebebim de Türkiye’de bunun olabileceğini göstermek ve hesap alıp verme ilişkisini göstermek istedim. Neticede sistemde hiçbir bulgu yok ki bir sıkıntı gözükmedi. Bu seçimlerin en önemli meselesi ise bu açıdan hem yapılacak adaletsizliklere ve sandık başı manipülasyonlarına boyun eğmemek hem de ıslak imza tutanaklarını alıp, hızlı bir şekilde bunu aktarabilmek."

Ataşehir ilçesi adaylık sürecinden bahseden Adıgüzel, adaylığı konusunda kendi isteğinin olduğunu belirtti. Uzun yıllar burada yaşadığını vurgulayan Adıgüzel, 17 mahallenin tamamını çok iyi bildiğini, hizmet için aday olduğunu söyledi.

Adaylık sürecinin başında Battal İlgezdi ile yaşanan tartışmaların eskide kaldığını da belirten Adıgüzel, “Battal abi kurucu belediye başkanımız. Çok önemli hizmetleri oldu. Adaylaşma sürecinin getirdiği duygusallık ile radikal bir çıkış yaptı. Ancak hiçbir sorunumuz yok ve görüşmelerimiz dahi sürüyor” dedi.

Adıgüzel, Ataşehir Belediyesi’ndeki çalışan işçilere de değinerek, “Bizim dönemimizde belediye çalışan her bir işçinin yaşam koşullarını iyileştirmek görevimiz olacak. Ekonomik koşullar altında ezilen işçilerin refahını yükseltmek için çalışıp, değil karşı karşıya gelmek omuz omuza hizmet vermenin planlarını yapıyoruz” diye konuştu.

Kentin sorunlarından da bahseden Adıgüzel şu ifadelere yer verdi: “17 Mahalleyi, mimar, sosyolog şehir plancıları, mühendisler, eğitimciler ve sağlıkçılarla bir araya gelip inceledik. Eğitimden sağlığa, sağlıktan sosyal yaşama erişime, kentin sosyoekonomik yapısına, depreme karşı konutlarımızın durumuna baktık. Düzenli olarak anketler yaptırdık. Yurttaşa belediyenin hangi hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını sorduk. 178 bin evin 115 bininin evine girerek, geri bildirimleri topladık. Yine gençlerle, kadınlarla toplantılar düzenleyip ortak akıl etrafında katılımcı, sahada olan bir belediyeciliğin ön adımlarını oluşturduk. En genel düzlemdeki hedefimizi katılımcılık, ortak akıl ve birlikte yönetim anlayışı olarak belirledik”

Seçildiğinde yapacağı projelerden de bahseden Adıgüzel konuşmasını şöyle sürdürdü: “Vizyon projemiz dolarak daha yeşil bir Ataşehir planını önümüze koyduk. Bu plan çerçevesinde Ferhat Paşadan, Göztepe köprüsüne kadar yeşil koridor oluşturuyoruz. Bu koridor aynı zamanda deprem anında çıkış koridoru da olacak. Hedefimiz 816 bin metrekare yeşil alan ortaya çıkarmak."

SANDIĞA GİDİN ÇAĞRISI

Ekonomik krizin ülkenin en büyük sorunu olduğunu dile getiren Adıgüzel projelerinden bahsetti. Şunları söyledi. “İnsanlar temel ihtiyaçlarını bile karşılarken zorlanıyorlar. Bu sebeple eğitime, kültürel faaliyetlere bütçe ayırmaları günden güne güçleşiyor. Belediyeden de talepleri bu alanların kazanılması. Biz de sosyal tesislerimizi güçlendirmek için çalışmalara başladık. Vatandaşlara uygun fiyatlı tesisler sunacak, spor tesisleri, yüzme havuzlarını, kültür merkezlerini hayata geçireceğiz. Ayrıca engellilere yönelik rehabilitasyon merkezi ve yeni nesil kütüphane projelerimizi planladık. Mevcut kreş sayımızı önce 11’e sonra 172’ye çıkararak tüm mahallelerde bir kreş açmış olacağız. Şu an yurttaşlarımızdan tek isteğimiz 31 Mart’ta sandığa gitsinler ve daha dinamik, yeşil bir kent için oylarını kullansınlar.”