Atatürk'e hakaret eden Kuveytli yazar hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden ve Kuveyt’te yaşadığı belirlenen Abdülaziz E. Alhajri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye pasaportunu aşağılayan ve Atatürk'e hakaret eden Kuveytli yazar Abdulaziz Ramih hakkında suç duyurusu yapıldı.

Suç duyurusunu sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

''Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, İstihbarat Başkanlığımızın desteğiyle; Kuveytli sözde yazarın, Abdulaziz Ramih adıyla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığı belirlenmiştir.



Şahsın, Atatürk’e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S'ye sosyal medya hesabından destek veren paylaşımları da tespit edilmiştir. Şahsın kimliği tespit edilmiş gerçek adının Abdülaziz E. Alhajri olduğu ve Kuveyt'te yaşadığı belirlenmiştir. Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.''