Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan lise öğrencisi tutuklandı

İstanbul’da Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına saygısızlık yapan lise öğrencisinin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Gözaltına alınan 17 yaşındaki A.E.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul’da Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yaptığı videonun yayılmasının ardından gözaltına alınan 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. tutuklandı.

Üsküdar'daki lisede arkadaşlarının cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Gözaltına alınan A.E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

A.E.S. savcılık ifadesinden sonra 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farkılığına dayanarak alenen aşağılama' ve 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.'nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.

İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen lise öğrencisinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtilmişti.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

"20.09.2023 günü sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde bir şahsın Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediği görülmüş, şahısla ilgili kimlik tespiti yapılmıştır.

Bahse konu eylemi gerçekleştiren A.E.S (17) yakalanarak gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştır."