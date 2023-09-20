Atatürk’e saygısızlık yapılan okulun ‘Aile Birliği’nde tanıdık simalar

Marmara İmam Hatip Lisesi’nde çekildiği belirtilen “Atatürk’e saygısızlık görüntüleri” büyük tepki topladı. Lisenin ‘Okul Aile Birliği’nde ise Bilal Erdoğan’dan Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan’a kadar birçok ‘tanıdık’ isim yer alıyor

İsmail ARI

Marmara İmam Hatip Lisesi'nde çekildiği belirtilen bir videoda lise öğrencisinin kitaptan kopardığı Atatürk fotoğrafına saygısızlık yapması büyük tepki çekti. İstanbul Valiliği öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada “20.09.2023 günü sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde bir şahsın Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediği görülmüş, şahısla ilgili kimlik tespiti yapılmıştır. Bahse konu eylemi gerçekleştiren A.E.S (17) yakalanarak gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştır” denildi.

BİLAL ERDOĞAN DA AİLE BİRLİĞİ’NDE

Olayın yaşandığı Marmara İmam Hatip Lisesi'nin “Aile Birliği’nde” ise birçok tanıdık ismin bulunduğu öğrenildi. Okulun internet sitesinde yer alan bilgilere göre ‘Okul Aile Birliği’nde şu isimler yer alıyor:

• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan

• Bezmialem Vakıf Üniversitesi SKS Daire Başkanı Hüseyin Emre Yüksel

• İktidara yakınlığıyla bilinen, yandaş Yeni Şafak’ın bağlı olduğu Albayrak Holding’in yöneticisi Mesut Albayrak

•AKP’ye yakın birçok vakfın yöneticisi olan Ahmet Buğa

• İstanbul Medeniyet Üniversitesi SKS Daire Başkanı İsmail Ramazanoğlu

• Sağlık Bakanlığı’nda genel müdür olan Mustafa Taşdemir

• Asrın yolsuzluğu olarak bilinen Deniz Feneri Derneği davasından hüküm giyen Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan

• Marmara Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi Mahmut Sami Kanbaş

• İş insanı Mustafa Şevket Ünlü

• İş insanı Ömer Akkuş

Öte yandan Marmara İmam Hatip Lisesi’nin sosyal medya hesaplarının da kapatıldığı görüldü.