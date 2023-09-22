"Atatürk'e hakaret" suçundan tutuklanmıştı: 17 yaşındaki lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul’da, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik uygunsuz görüntüleri sosyal medyada yayılmasının ardından tutuklanan 17 yaşındaki lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı. A.E.S., ifadesinde arkadaşları ile oyun oynadığını ve fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğunu bilmediğini söyledi.

İstanbul’da, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketlerde bulunan ve tutuklanan 17 yaşındaki A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Lise Öğrencisi A.E.S. ifadesinde oyun oynadıklarını iddia ederek, "Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi.

A.E.S. hakimlikteki ifadesinde, özetle şunları söyledi:

"Bahse konu videoda görüleceği üzere biz tamamen oyun oynuyorduk. Oyun içeriğini anlatacak olursak kağıtlar ve fotoğraflar görünmeyecek şekilde dizilir. Her birimiz sırayla bir fotoğrafı seçeriz. Muhtelif hareketler yaparız. Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım. Bu şekilde başkaca fotoğraflarda video alınan birçok arkadaşımın görüntüleri vardır. Bu da bana denk geldi. Tekrar pişmanım. Yaptığımın ne kadar ayıp olduğunun farkındayım."

Tutuklama kararını veren 4. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklama gerekçesinde, "Eşsiz Türk tarihi içerisinde bu milletin milli ve manevi huzurunda baş üstünde yer etmiş bir kişiye onun fotoğrafı aracılığıyla hakaret edilmesi ilgili kişiye zarar veremeyeceği gibi mensubu olduğu bu aziz milletin kendisine ve ilkelerine daha bir azimle sahip çıkmasına vesile olur" ifadelerine yer verdi.

Tutuklama kararı veren 4. Sulh Ceza Hakimliği tutuklamanın gerekçesini şu sözlerle anlattı:

"Her milletin kaderini mücadelesi belirle, mücadelesini ise kahramanlar tayin eder. Bir kişinin kahraman olacağını olaylar değil, tarih karar verir. Eşsiz Türk tarihi içerisinde bu milletin milli ve manevi huzurunda baş üstünde yer etmiş bir kişiye onun fotoğrafı aracılığıyla hakaret edilmesi ilgili kişiye zarar veremeyeceği gibi mensubu olduğu bu aziz milletin kendisine ve ilkelerine daha bir azimle sahip çıkmasına vesile olur. Bu doğrultuda şüphelinin Türk milletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapmış olduğu eylemin onun eşsiz hatırasına hakaret mahiyetinde olduğu bu hususun dosyadaki görüntülerle sabit olduğu…"

NE OLMUŞTU?

Üsküdar'da lise öğrencisi A.E.S. okul kitabından kopardığı Atatürk fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketlerde bulunmuş, öğrenci bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tutuklanmıştı.

"Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklanan A.E.S. cezaevine gönderilmişti.