Atatürk'e küfürler edip bir askerin mezarına idrar yapan 2 kardeş tutuklandı

Osmaniye'de sosyal medya üzerinden Atatürk'e küfürler edip asker mezarına idrar yapan 2 kardeş tutuklandı.

Osmaniye'de sosyal medya üzerinden Atatürk'e küfürler edip asker mezarına idrar yapan 2 kardeş tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karabacak köyünde ikamet eden Y.B. (21) ve ağabeyi M.B. (23), sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e küfürler etti, bir askerin mezarına idrar yaptı.

Görüntüler üzerine harekete geçen Osmaniye Valiliği, şahısların gözaltına alınmasını sağladı. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonrası yakalanan 2 kardeş, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Tutuklanan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından cezaevine sevk edildi.