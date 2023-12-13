Atatürk Havalimanı’nın son hali

Haber Merkezi

Türk sivil havacılık tarihinde önemli bir yere sahip olan İstanbul Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürülmesinde inşaat süreci devam ederken, son hali havadan görüntülendi. Airporthaber sitesinde yer alan habere göre, inşaat çalışmaların devam ettiği millet bahçesine şuan da yurttaşların girişine izin verilmiyor.

Uçakların iniş kalkış yaptığı pistlerin üzerinde futbol, basketbol ve oyun alanları kurulmaya devam ediyor. 2 milyon metrekare alana sahip şehir parkı tamamlandığında 70 bin metrekare kapalı alan ve etkinlik alanları olacak. Atatürk Havalimanı 7 Nisan 2019'dan itibaren sivil uçuşlara, 2 Şubat 2022'den itibaren de kargo uçuşlarına kapatılmıştı. O tarihten sonra havalimanı ağırlıklı olarak iş jetlerinin kullanımı için faaliyet gösterir hale gelmişti.