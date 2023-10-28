Havalimanı bitti, tahribatı bitmedi

Kuzey ormanlarında telafisi imkansız tahribatlar yaratan İstanbul Havalimanı projesi şimdi de deniz ekosistemini bozuyor. Havalimanının dolgu malzemesinde kullanılmak üzere denizden kum çekme projesine onay verildi.

Gökay BAŞCAN

Binlerce ağacın kesilmesine neden olan ve bölgede orman ekosistemini yok eden İstanbul Havalimanı, şimdi de Karadeniz’i tehdit ediyor. IGA İstanbul Havalimanı işletmesi, havalimanında dolgu malzemesi olarak kullanmak için denizden kum çıkaracak. Arnavutköy’de Karadeniz sahilinden çakılacak binlerce ton kum deniz ekosistemini yok edecek. IGA’nın başvurusuna ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı verdi.

UZMANLAR DİNLENMEDİ

13 milyon ağacın kesildiği, Kuzey Ormanları’nın bir bölümünü yok eden ve uzmanların uyarılarına rağmen yapılan İstanbul Havalimanı’nın yarattığı ekolojik yıkım sürüyor. IGA, havalimanın bulunduğu Arnavutköy’ün Karaburun Mevkii’nde denizden kum ocağı açmak için başvuruda bulundu. Havalimanında kullanılmak üzere denizden yılda 1 milyon ton kum çekilecek projeye ilişkin ÇED onayı verildi. 19,97 hektar ruhsat alanına sahip proje kapsamında 300 milyon 275 bin TL harcanacak.

Orman, deniz ve kara ekosistemini tehdit eden projeleri aklamak için hazırlanan raporlardan biri de proje tanıtım dosyasında yer aldı. Bir hidrobiyolog ve deniz biyoloğuna hazırlatılan raporda projenin deniz ekosistemine ‘uzun süreli olumsuz’ bir etkisi olmayacağı öne sürüldü: “Projenin deniz ekosistemine mekanik etkisi söz konusu olacak ancak kısa süreli ve lokal bir olumsuz etki yaratması düşünülmektedir. Sucul ekosistemi uzun süreli olumsuz olarak etkilenebilecek bir faaliyet olmayacaktır.”

YAŞANMAZ BİR KENT

BirGün’e konuşan Kuzey Ormanları Savunması Sözcüsü Banu Uzpeder, 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu ile başlayan 3. Havalimanı ile devam eden Kuzey Ormanları yıkımının sürdüğünü belirtti. Projeler bu hızda devam ederse İstanbul’un yaşanmaz bir yere dönüşeceğini söyleyen Uzpeder şu ifadeleri kullandı: “Ormanın 13 milyon ağacı, 80 göleti kurutularak inşa edilen 3. Havalimanı için açılan onlarca taş ocağı, deniz doldurma ve kıyı tahribinden sonra şimdi de denizin içi tahrip edilmeye başlanıyor. Hâlâ varlığını sürdürmeye çalışan İstanbul'un kuzeyindeki doğal ve kırsal alanlar İstanbul'un susuz, gıdasız ve nefessiz kalmaması için son şansıdır. İstanbul'a su sağlayan Kuzey Ormanları barajlarındaki su miktarı yüzde 20'nin altına düşmüş, havasının kirlilik seviyesi en üst düzeye çıkmış ve İstanbul'un deniz ekosistemi kirlilikle boğuşurken İstanbul doğasını yıkmaya çalışmak İstanbul'u yakında yaşanmaz kılacaktır. Hali hazırda Kuzey Ormanları'nın Karadeniz kıyılarını bir süredir tahrip etmekte olan denizden kum çekilen Yeniköy kıyılarına şimdi de Arnavutköy kasabasının Karaburun kıyıları eklenmek istenmektedir. Bu akıl dışı doğa yıkımına acilen son verilmelidir.”