Atatürk için 09.05’te hayat durdu: Tüm yurtta anıldı

Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını yitirmesinin yıldönümünde ülkenin dört bir yanında çeşitli törenler düzenlendi. Saat 09.05’i gösterdiğinde kentlerde hayat durdu, yurttaşlar saygı duruşuna geçti.

Haber Merkezi

Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, yaşamını yitirmesinin 85’inci yılında birçok ilde düzenlenen törenlerle anıldı. Ülkenin dört bir yanından Ankara’ya gelen her yaştan yurttaş, Atatürk’ü ziyaret için Anıtkabir’e akın etti. Atatürk’ün mozolesine karanfiller bırakan vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu. Nöbet değişimi yapan askerlerin gerçekleştirdiği seremoni, ilgiyle izlendi. Anıtkabir’deki hoparlörlerden de Atatürk’ün 10’uncu Yıl Nutku’nun ses kaydı dinletildi. Ayrıca devlet erkânının katılımıyla düzenlenen resmi tören de yapıldı. Tören sırasında ‘reis’ sloganları atılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlandı. Yurttaşlar slogan atanlara tepki gösterdi. TBMM’de ise çalan sirenlerle birlikte bayraklar yarıya indirildi ve Atatürk’ün hatırası için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı okundu.

YURTTAŞLAR DOLMABAHÇE’Yİ ZİYARET ETTİ

İstanbul’da da dün anma töreni 08.50’de Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törenle yapıldı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim’deki resmi törenin ardından, Şişli’deki Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda İstanbul Valiliği’nce düzenlenen “Atatürk’ü Anma Programı”na katıldı. CRR’den Dolmabahçe Sarayı’na geçen Davut Gül, Ali Sivri ve Ekrem İmamoğlu, Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de yaşama gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti. Atatürk’ün son nefesini verdiği yatağa çiçek bırakıldı.

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ZİNCİR OLUŞTU

Kentlerde saat 09.05’i gösterdiğinde ülkenin pek çok noktasından siren sesleri duyuldu. Yurttaşlar, 1 dakikalık saygı duruşuna geçti, duygu dolu anlar yaşandı. Metrolarda, sokaklarda, trafikte yurttaşlar kontak kapatarak saygı duruşuna geçti. Aydın’daki anma törenine, limanda demirli Yunan gemisi de katıldı. Celestyal Journey gemisi ambulans ve itfaiye sirenlerine bir dakika boyunca eşlik etti. Hatay’ın Samandağ ilçesinde de sahil şeridinde toplanan ilk ve ortaokul öğrencileri Atatürk posteri ve Türk bayraklarından zincir oluşturdu.

Yurttaşlar saat 09.05’te saygı duruşuna geçti.

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DİYANET’İN ATATÜRK DÜŞMANLIĞI SÜRÜYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı cuma günü hutbesini yayımlandı. Atatürk’ün ölüm yıl dönümüne denk gelen cuma hutbesinde Diyanet’in Atatürk’e yer vermemesi dikkat çekti. Atatürk’ün talimatıyla 3 Mart 1924’te kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu ilk saygısızlığı değil. Son 8 yıldır 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim’de kutlanan ulusal bayramlarda ve 10 Kasım’a denk gelen cuma hutbelerinde Atatürk’ten bahsetmemişti.