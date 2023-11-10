Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk yurdun dört bir yanında anıldı

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'nci yıldönümünde yurdun farklı kentlerinde düzenlenen törenlerle anıldı. Ankara'da Anıtkabir, İstanbul'da ise Dolmabahçe Sarayı yurttaşların en yoğun ziyaret gerçekleştirdiği alanlar oldu.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci ölüm yıldönümünde yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 9'u 5 geçe kentlerde bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Devlet erkanı, başkent Ankara'da Anıtkabir'de resmi törene katılırken, çok sayıda yurttaş Cumhuriyet'in kurucusunun naaşının bulunduğu Anıtkabir'deydi.

İstanbul'da ise Dolmabahçe Sarayı'nda tören düzenlendi.

İzmir'de ise Konak Meydanı’nda "7’den 77’ye İzindeyiz" kareografisi gerçekleştirildi.

ANTALYA

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile ekibi özel dalış gerçekleştirerek Türk bayrağı, Atatürk portresi açtı.

Fotoğraf: AA

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur kent merkezlerinde de törenler düzenlendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla protokol üyeleri ve yurttaşlar iki dakika saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

İZMİR

İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk, 85. ölüm yıldönümünde tören düzenlendi

İzmirliler, Konak Meydanı’nda "7’den 77’ye İzindeyiz" kareografisi oluşturdu.

Fotoğraf: AA

İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

Fotoğraf: AA

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri de katıldı.

Anma töreninin ardından oda yurttaşlara açıldı.

Maltepe ve Kadıköy'de ise saat 09.05'te oluşturulan saygı zincirine çok sayıda yurttaş katıldı.

Fotoğraf: AA

ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı'nda ise gemiler Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci ölüm yıldönümünde siren çaldı.

Fotoğraf: AA

Farklı kentlerden şehitlikleri ziyarete gelen öğrenciler ve yurttaşlar ile çalışanlar, feribotta saygı duruşunda bulundu.

SELANİK

Yurdun dört bir yanındaki eylemlere ek olarak Atatürk, Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde törenle anıldı.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nun düzenlediği anma törenine, Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Evi'nin bahçesi ziyaretçilerle dolup taşarken, evin çevresinde çok sayıda kişi toplandı.

Fotoğraf: AA

MERSİN

Mersin'de ise yurttaşalr saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.

Fotoğraf: AA

ANKARA

Başkent Ankara'da ise Devlet Erkanı Ankara'da resmi anma törenine katıldı.

Çok sayıda yurttaş Anıtkabir'i ziyaret etti.

Fotoğraf: AA

CHP Genel Merkezi'nde ise parti personeli, Atatürk'ün saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

SAMSUN

Samsun'da ise Samsun Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 10 Kasım Atatürk Oratoryosu sahnelendi.

Fotoğraf: AA

MARDİN

Mardin'de ise Valilik önünde tören düzenlendi. Saat 09.05'te protokol, yurttaşlar ve öğrenciler saygı duruşunda bulundu.