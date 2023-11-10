Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anılıyor

Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 85'inci yılında farklı illerde düzenlenen törenlerle anılıyor. Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de devlet erkanının katılımıyla düzenlendi. Aslanlı Yol'dan yürüyen devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıkıp mozolesine çelenk bıraktı.

Haber Merkezi

Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk sonsuzluğa uğurlanışının 85'inci yıl dönümünde yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

Ankara'daki ilk tören Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu Anıtkabir'de gerçekleştirildi. Anıtkabir'de saat 09.05'te devlet erkanının katılımıyla düzenlenen resmi tören başladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan geçerek Ata'nın huzuruna çıktı. Kabine üyelerinin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Meclis Başkanvekili Celal Adan da yer aldı.

Çelenkin mozoleye bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından da İstiklal Marşı okundu.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan "Aziz Atatürk, vefatınızın 85. seneidevriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, vatanımız için şehit düşen kahraman şehitlerimizi ve kanlarını akıtan gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 2. yüzyılına başladığımız Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar ve muzaffer kılmak için 21 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselişine, milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacak. Ruhun şad olsun." dedi.

Yurttaşların ziyaretleri nedeniyle de Anıtkabir, bugün saat 22.00'ye kadar ziyarete açık bulundurulacak.

TAKSİM'DEKİ CUMHURİYET ANITI'NA ÇELENK BIRAKILDI

İstanbul'daki anma programı ise saat 08.50'de Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılması ile başladı.

Anma sonrası burada açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Minnetle şükranla anıyoruz. Bu yıl anma törenlerimizin bir başka boyutu da Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü Cumhuriyet'in 100. yılında anıyor olmamız. Atatürk denince benim aklıma ilk gelen şey çok şanslı olduğumuz. Çünkü çağlar ötesi düşünceye sahip bir lidere sahip olduk biz 1920'li yıllarda ve olağanüstü ilkelerle bize muhteşem bir Cumhuriyet emanet etti." dedi.

Atatürk'ün yaşamını yitirdiği Dolmabahçe Sarayı'na yapılacak ziyaret ve etkinliklerle anma son bulacak.

Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasındaki törenle de anıldı. Anma töreninin ardından oda yurttaşlara açıldı.

Öte yandan Metropol Araştırma tarafından yapılan ankette yurttaşların çoğu Atatürk'e şükran duyduğunu belirtti. "Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı ona şükran duyuyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 86'sı "Şükran duyuyorum" yanıtını verdi.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE ANMA

Atatürk'ün kurduğu CHP'nin genel merkezinde de anma töreni düzenlendi. CHP Genel Merkez personeli, saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulundu.