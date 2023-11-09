Ankara Barosu yarın Yargıtay'a yürüyecek

Ankara Barosu, Yargıtay'ın AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmasına tepki olarak yarın (10 Kasım) Yargıtay'a yürüme kararı aldı. İzmir Barosu da yürüyüşe katılacağını duyurdu.

Ankara Barosu, Yargıtay'ın, TİP Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerine suç duyurusunda bulunmasına tepki olarak yarın Yargıtay'a yürüyecek. İzmir Barosu da yürüyüşe katılmak için saat 01.00'da Ankara'ya doğru yola çıkacağını duyurdu.

Ankara Barosu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saat 09.05'te Sıhhıye'deki Ankara Adliyesi'nde bulunan Atatürk anıtında anma töreni yapılacağı aktarıldı.

Saat 09.30'da başlayacak yürüyüşün ardından saat 15.00'da Ahlatlıbel'deki Yargıtay Başkanlığı binası önünde basın açıklaması yapılması planlanıyor.

İzmir Barosu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yargıtay yürüyüşüne katılacağını duyurdu. Baronun paylaşımında saat 01.00'da yola çıkacakları açıklanırken "Başka bir Cumhuriyet yok! Hukuk devletine yapılan bu darbeye hep beraber karşı çıkmak zorundayız. Tüm meslektaşlarımızın katılımını diliyoruz" denildi.

Baroların açıklamaları şu şekilde:

HEP BİRLİKTE YARGITAY’A YÜRÜYORUZ



Yargıtay 3. Ceza Dairesinin; yargı eliyle yaptığı darbeyi protesto etmek üzere cübbelerimizle Yargıtaya yürüyoruz. 10 Kasım 2023 Cuma (bu gece yarısı) saat 01.00’de yola çıkıyoruz.



Ankara’ya gelmek isteyen meslektaşlarımızın 09 Kasım 2023… pic.twitter.com/qO3cxYn1mH — İzmir Barosu - #SavunmaSusturulamaz (@izmir_barosu) November 9, 2023