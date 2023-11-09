Diyanet hutbesinde 10 Kasım'da da Atatürk yok

Cuma hutbelerinde ulusal gün ve bayramlara yer vermediği için tepki alan Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıldönümünde yine hutbesinde yer vermedi.

Güncel 09.11.2023 23:26 Giriş: 09.11.2023 23:26

Güncelleme: 09.11.2023 23:31 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

FOTOĞRAF: depophotos

Cuma hutbelerinde ulusal gün ve bayramlara yer vermediği için tepki alan Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıldönümünde yine hutbesinde yer vermedi. Diyanet'in 30 Ağustos Çanakkale Büyük Taaruz Zaferi için hazırladığı hutbede de Atatürk'ün ismi geçmiyordu. Diyanet, bugünkü cuma hutbesinde Atatürk'e yer vermemesinin yanı sıra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da anmadığı için tartışma konusu olmuştu. Diyanet, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını Atatürk'ün adını anmadan kutladı