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Atatürk’e hakaret ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 18.11.2023 23:20
  • Giriş: 18.11.2023 23:20
  • Güncelleme: 18.11.2023 23:50
Kaynak: İHA
Atatürk’e hakaret ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı

Bursa’da Atatürk’e hakaret ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı.

İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi’nde Atatürk anıtında Atatürk’e hakaret ettiği iddia edilen K.C. (40) jandarma tarafından yakalandı.

Şahıs, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi. 

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