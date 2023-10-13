Atatürk’e hakaret suçundan tutuklanan lise öğrencisine verilen ceza belli oldu

İstanbul’da, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik uygunsuz görüntüleri sosyal medyada yayılmasının ardından tutuklanan 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S.'ye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. A.E.S. kararla birlikte tahliye edildi.

İstanbul Üsküdar'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan sonra tutuklanan lise öğrencisine verilen ceza belli oldu. "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilen A.E.S., kararla birlikte tahliye edildi.

Anadolu 3. Çocuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya lise öğrencisi A.E.S., 20 Eylül'den beri tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, lise öğrencisi A.E.S.'ye "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık hakkında verilen cezada hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar vererek sanığın tahliye edilmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Atatürk'e yönelik uygunsuz hareketleri sosyal medyaya yayıldıktan sonra tepki çeken 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S., 20 Eylül'de tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede A.E.S. hakkında "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" kapsamında 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Savcılık, soruşturma aşamasında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan ise takipsizlik kararı vermişti.