“Atatürk’e teşekkür etmeliyiz” diyen Diyanet’in ataşesi görevden alındı

Diyanet, görev için Frankfurt’a gönderdiği Din Hizmetleri Ataşesi Sıddık Yıldırım’ı, "Bu diyaneti kuran Atatürk’e teşekkür etmeliyiz" dediği için görevden aldı. Ataşe Yıldırım, Ankara’ya çağrıldı.

Almanya’nın Frankfurt kentinde yaklaşık 4 yıldır görev yapan Din Hizmetleri Ataşesi Sıddık Yıldırım'ın, görev süresinin bitmesine bir ay kala apar topar görevden alınmasının perde arkası netleşti.

Sözcü'nün haberine göre; birkaç ay önce “aniden” görevden alınan ve Ankara'ya çağrılan Diyanet’in Frankfurt'taki Ataşesi Sıddık Yıldırım'ın, Diyanet Merkez Camii yöneticilerinin ve cemaatin de olduğu bir toplantıda Atatürk'ü övdüğü ve “Şu anda bu diyanet varsa, bunu Atatürk'e borçluyuz. Kıymetini bilmemiz lazım” dediği belirtildi.

AKP'LİLER HEMEN ŞİKAYET ETTİ

Bu sözlerin ardından AKP'nin Avrupa'daki ayağı olan UID (Avrupalı Türk Demokratlar Birliği) temsilcilerinin, Yıldırım'ı Ankara'ya, Cimer'e ve Diyanet'e şikayet ettiği öğrenildi. Bu şikayetin ardından Yıldırım'ın görevi tamamlamasına izin verilmedi.

Yıldırım Ankara'ya çağrılırken, Frankfurt Başkonsolosluğu'nda halen Din Hizmetleri Ataşesi yok. Yerine vekaleten başka bir isim bakıyor. Diyanet'in Almanya ayağı olan DİTİB'den (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği) bir yetkili, yaşananları doğruladı.

“EVET, MAALESEF BÖYLE BİR OLAY OLDU”

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "Evet, böyle bir olay oldu. Hatta, Almanya'daki AKP'liler Sıddık Hoca'nın dost meclislerindeki sözlerini bile gizlice kaydedip Ankara'ya iletmişler. Burada bunlar kendilerini maalesef Türkiye'deki kurumların temsilcisi, AKP'nin tam bir yargı organı gibi görüyorlar. Herkesi şikayet ediyorlar. Sıddık Hoca'nın görüşleri kendilerine uymadığı için onu zaten hedef seçmişlerdi“ diye konuştu.



