Diyanet, "Atatürk’e teşekkür etmeliyiz dediği için görevden alındı" haberini yalanladı

Diyanet, “Diyanet’in ataşesi ‘Atatürk’e teşekkür etmeliyiz’ dedi görevden alındı” başlığıyla yayımlanan haberi yalanlayarak Sözcü gazetesine dava açacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü gazetesinin, “Diyanet’in ataşesi ‘Atatürk’e teşekkür etmeliyiz’ dedi görevden alındı” başlığıyla yayınladığı haberi yalanladı, konuya ilişkin hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Sözcü gazetesi, Almanya’nın Frankfurt kentinde yaklaşık 4 yıldır görev yapan Din Hizmetleri Ataşesi Sıddık Yıldırım'ın, görev süresinin bitmesine bir ay kala görevden alındığına dair haber yayımlamıştı.

Haberde, Yıldırım'ın görevden alınmasının perde arkasında ise Diyanet Merkez Camii yöneticilerinin ve cemaatin de olduğu bir toplantıda Atatürk'ü övdüğü ve “Şu anda bu diyanet varsa, bunu Atatürk'e borçluyuz. Kıymetini bilmemiz lazım” dediği belirtilmişti.

Daha sonra AKP'nin Avrupa'daki ayağı olan UID (Avrupalı Türk Demokratlar Birliği) temsilcilerinin, Yıldırım'ı Ankara'ya, Cimer'e ve Diyanet'e şikayet ettiği, şikayetin ardından Yıldırım'ın görevi tamamlamasına izin verilmediği ifade edilmişti.

Haberde, ayrıca, Diyanet'in Almanya ayağı olan DİTİB'den (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği) bir yetkilinin ise yaşananları doğruladığına yer verilmişti.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Söz konusu habere ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yıldırım'ın üç yıl süreyle görevlendirildiği, bu görevine 6 Ağustos 2018 tarihinde başladığı, görev süresi 6 Ağustos 2021 tarihinde sona erdiği ve 5 Kasım 2022 tarihi itibariyle yurt içi görevine döndüğüne yer verildi.

Yıldırım'ın Atatürk’e teşekkür ettiği gerekçesiyle ataşelik görevinden alındığı iddiasının tamamen yalan olduğu ifade edilen açıklamada, vaiz olarak Diyanet bünyesinde görevine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, haber nedeniyle hukuki yollara başvurulacağı kaydedildi.

Diyanet'in açıklamasının tamamı şöyle:

“Sözcü Gazetesinin yazılı nüshasında ve internet sitesinde, ’Diyanet’in ataşesi; Atatürk’e teşekkür etmeliyiz; dedi görevden alındı’ başlığıyla, gerçeği yansıtmayan ifadelerin yer aldığı bir habere yer verilmiştir. Almanya’da Frankfurt Başkonsolosluğu nezdinde Din Hizmetleri Ataşesi olarak üç yıl süreyle görevlendirilen ve bu görevine 6 Ağustos 2018 tarihinde başlayan Sıddık Yıldırım’ın, görev süresi 6 Ağustos 2021 tarihinde sona ermiştir. Akabinde başkanlık makamı oluru ile kendisinin görev süresi uzatılan Sıddık Yıldırım, 5 Kasım 2022 tarihi itibariyle yurt içi görevine dönmüştür. Görüldüğü üzere, Sıddık Yıldırım’ın, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür ettiği gerekçesiyle ataşelik görevinden alındığı iddiası, tamamen yalandır. Yıldırım, yurt dışı görev süresinin sona ermesinin ardından vaiz olarak kurumumuz bünyesinde görevine devam etmektedir. Gazetenin yalan haberiyle ilgili olarak başkanlığımız tarafından hukuki yollara başvurulacaktır.”