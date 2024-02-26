Ateşkes planında çekilme koşulu

İsrail ile Hamas’ın Paris’te uzlaştığı taslağa göre ateşkesin ilk aşaması 6 hafta sürecek, Gazze Şeridi'ndeki 35 İsrailli esir serbest kalacak. Hamas ise İsrail’in Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesi şartında ısrarını sürdürüyor.

Dış Haberler

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken ateşkes görüşmelerinin detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. İsrail Savaş Kabinesi ise Hamas ile esir takası görüşmelerini tamamlamak için Katar'a heyet gönderme kararı aldı.

Londra merkezli Şark ul-Avsat'ın Filistinli kaynaklara dayandırdığı habere göre, taraflar arasında Paris'te taslağı oluşturulan uzlaşıya göre ateşkes ilk aşamada 6 hafta süreyle devreye girecek. Ateşkesin birinci aşamasında Gazze Şeridi'ndeki 35 İsrailli serbest bırakılacak, İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Filistinli esir de salıverilecek. Taraflar arasında “serbest bırakılacak esir listeleri, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinden çekilmesi, Filistinlilerin buraya yeniden dönmesi, savaşın sonlanması" gibi konular, anlaşmanın ikinci ve üçüncü aşaması için yeniden müzakere edilecek.

İsrail'den yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ateşkes müzakerelerinin ilerleyen günlerde Kahire ya da Doha'da bir anlaşmayla sonuçlanabileceğini ve ramazan ayında uygulamaya girebileceğini aktardı.

‘İÇİNİ BOŞALTIYOR’

Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamid, el-Gad televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail basınında Paris’te cumartesi akşam sona eren görüşmelerin “olumlu geçtiğine” ilişkin haberlerin “gerçeği yansıtmadığını” söyledi. El-Gad, İsrail'in “ateşkes anlaşmasını bir esir takası anlaşmasına dönüştürmek” istediğini ve “içeriğini boşaltmaya çalıştığını” belirtti. El-Gad, “Hamas, anlaşmanın İsrail işgalini sona erdirme ve askerleri Gazze’den çekme taahhüdüne dayanması gerektiğinde ısrar ediyor" dedi.

DOHA’YA HEYET

Şark ul-Avsat’ın haberine göre ise cumartesi geç saatlerde toplanan İsrail Savaş Kabinesi, rehine ve tutuklu takas anlaşmasına ilişkin Hamas ile görüşmeleri sürdürmek üzere bir heyetin Katar’a gitmesine izin vermeyi kabul etti. Heyetin birkaç gün içinde Doha’ya gönderileceğini belirten İsrailli bir yetkili ise, anlaşmanın ramazan ayından önce uygulamaya konmasını ve 10 Mart’ta yürürlüğe girmesinin beklendiğini bildirdi.

Toplantı sonrası X’te yaptığı paylaşımında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını açıkladı.

Öte yandan İsrail'in Gazze’de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanında (UAD) yargılandığı dava kapsamında Filistinlileri soykırımdan korumaya yönelik aldığı önlemlere ilişkin raporunu bugün Divan'a sunması bekleniyor.

Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakereler, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te cumartesi sonlanmıştı.

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TEL AVİV AYAKLANDI

İsrail'in Tel Aviv kentinde toplanan yüzlerce kişi, hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Ellerinde İsrail bayrakları ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti karşıtı pankartlar açan göstericiler, erken seçim yapılmasını talep etti. İsrail polisi, göstericileri dağıtmak için tazyikli su ile müdahale etti. Protestoda 21 kişi gözaltına alınırken bir göstericinin kafasına copla vuran polis hakkında soruşturma başlatıldı. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ise, Netanyahu'nun “kendisini güçlü göstermek pahasına” Gazze'de tutulan İsrailli esirleri riske atmaya hazır olduğunu savundu. İsraillileri “hayatı durma noktasına getirecek” protestolar düzenlemeye çağıran Barak, “Netanyahu'nun ancak bu şekilde zamanının dolduğunu ve kendisine güven kalmadığını anlayacağını” savundu.

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SURİYE’DE 2 HİZBULLAH ÜYESİNE SUİKAST

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), İsrail’in Suriye’de, Lübnan sınırı yakınında düzenlediği saldırıda iki Hizbullah üyesinin öldüğünü bildirdi. SOHR’nin açıklamasında, İsrail’in dün sabah erken saatlerde, Suriye-Lübnan sınırı yakınında Humus ile Şam kırsalı arasındaki bölgede sivil bir kamyonu füzeyle hedef aldığı bilgisi verildi. Arap basınında yer alan haberlerde SİHA saldırısı öldürülen iki kişinin üst düzey Hizbullah komutanları olduğu belirtildi.