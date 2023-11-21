Atık ithalatı sürecekmiş!

Avrupa İstatistik Ofisi’nin yayımladığı sonuçlara göre Türkiye 2022 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden en fazla plastik atık ithal eden ülke oldu. CHP’li Dinçer "Bakan değişse de atık ithalatı ısrarı değişmiyor" dedi.

Sibel BAHÇETEPE

Türkiye’nin plastik atık ithalatı 155 kat arttı. CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer’in Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye gönderdiği soru önergesine gelen yanıt ise şaşırttı. Önergeye verilen cevapta, 2023 yılında da plastik atık ithalatına müsaade verildiği belirtildi. Dinçer “Bakan değişikliği yaparak yarattıkları ‘yeni bir dönem ve yeni bir anlayış’ algısı boşa çıktı. Bakan değişti ama plastik atık ithalatı ısrarında bir değişiklik yok” diye konuştu.

AYNI TAS, AYNI HAMAM

Plastik atık ithalatına yönelik çalışmalar kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verdiği soru önergesine, “plastik atık ithalatı devam edecektir” yanıtı alan Dinçer, BirGün’e yaptığı değerlendirmede “Bakanlığa göre ülkemiz atık ithalatında dışa bağımlıymış. Bu katma değeri olan bir ürün değil ki dışa bağımlı olasınız. Ülkemizde fazlasıyla atık, hali hazırda çıkıyor. Sorun, bunların kaynağında ayrıştırılıp atıkların iç piyasada düzgün yöntemlerle toplanıp geri dönüştürülememesindedir. Bakan ‘dünyanın çöpü ülkemize akıyor, biz de bunu rant uğruna kullanıyoruz’ diyemiyor da zamanla ‘bunu azaltmayı planlıyoruz’ diyor. Türkiye’nin atık ithalatı gün geçmeden derhal yasaklanmalı, Türkiye sıfır atık politikalarını kararlı bir şekilde uygulamaya başlamalıdır. İthal edilen atıkların geri dönüşüm oranlarına, bu dönüşümden ne kadar kazanç elde edildiğine dair somut sorularımız yanıtsız bırakılmıştır. Bu soruların yanıtsız kalması, verilerin ve denetimlerin şeffaf olmadığı anlamına geliyor, ancak başka şüpheleri de akla düşürüyor. Ya gerçekten bakanlığın elinde bu veriler yok -ki bu ihtimal denetimlerin durumunu ortaya çıkarır- ya da bu dönüşüm faaliyetlerinden kâr değil, zarar ediliyor ve bu yüzden rakamlar açıklanmak istenmiyor" ifadelerini kullandı. Soru önergesi yanıtında genel geçer mevzuat aktarımı yapılmasını eleştiren Dinçer, özetle şunları kaydetti: “Soru önergemizi, Bakan’dan hukuki danışmanlık isteğiyle vermedik. Bakan, mütalaa makamı değil, icra makamıdır. Birçok yanıyla eleştireceğimiz bu mevzuat dahi aktif olarak uygulanmıyor."