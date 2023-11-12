Atina'daki maraton koşusunda Filistin bayrakları açıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen maraton koşusunda, izleyiciler, Filistin bayrakları açarak Filistin'e destek verdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen maraton koşusunda, izleyiciler, Filistin bayrakları açarak Filistin'e destek verdi.

Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Atina Maratonu'na, 70 binin üzerinde kişi ile rekor katılım oldu.

Tarihi Olimpiyat Stadı'nda bulunan izleyicilerden bir kısmı Filistin bayrakları açarak "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Geçen yıl kadınlarda birinciliği göğüsleyen Vasiliki Konstandinopulu da bu yıl koşusunu, elinde Filistin bayrağı ile yaptı.