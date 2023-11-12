Filistin Sağlık Bakanlığı’nın Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerle teması kesildi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki hastanelerle temasının kesildiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki hastanelerle temasının kesildiğini açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 37 gündür devam ederken, Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki hastanelerle temasının kesildiğini açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastanelerle olan bağlantının kesilmesinin ardından Gazze Şeridi’ndeki can kaybının güncellenemediği bildirilerek şu ifadelere yer verildi: "11 Kasım'da İsrail işgal güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerde hizmet ve iletişimi kesmesinin ardından Sağlık Bakanlığı ölü sayısını güncelleyemiyor."



Bakanlık, "Hastanelerde bir felaket yaşanıyor. Diyalize ihtiyaç duyan çocuk ve yetişkin hastalar gibi hastalar artık tedavilerini alamadan ölüyor" dedi.