Atina'ya resmi ziyaret: Türk vatandaşlara adalarda 7 günlük vize muafiyeti sağlanacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir takım resmi ziyaretlerde bulunmak üzere özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Erdoğan ve Miçotakis, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor. Toplantıda konuşan Miçotakis, "İlişkileri yeniden canlandırmaya karar verdik. Türk vatandaşlara adalarda 7 günlük vize muafiyeti sağlanacak" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Atina’ya gitti.

Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.45'te başkent Atina'ya hareket etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da heyette yer aldı.

Erdoğan ziyareti kapsamında önce Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüştü.

Yunan mevkidaşı Katerina Sakellaropoulou ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında konuşan Erdoğan, "Geniş bir heyetle buradayız. Bakanlarımız birbirleriyle gayet anlamlı görüşmeler yapacak. Hedef, aramızdaki 5.5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda, hangi alanlarda ne gibi adımlar atacağız bunları görüşeceğiz."

Fotoğraf: AA

Sakellaropoulou ise Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "İki ülkenin mevcut ortak pozitif siyasi iradeyi her zamankinden fazla geliştirmesi elzemdir. Çeşitli hususlarda farklı yaklaşımların var olduğunun bilincindeyiz. Fakat bu bilinçle ortak çalışmak, iş birliğini yürütmek bölgedeki barış ve refahı koruyup daha ileriye götürecektir” ifadelerine yer verdi.

Fotoğraf: AA

ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ

Erdoğan, Sakellaropoulou görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Miçotakis, Başbakanlık'taki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl iki ülkede de doğal afetlerin yaşandığını, geniş kapsamda ise çatışmalar ve savaşların ülkeler için birçok sorun teşkil ettiğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, vize serbestisine ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye Avrupa sürecinde sağlanacak desteği de ele aldık. Vize meselesinde de Türk öğrencilerle Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın bir iş birliğinin sağlanması için vizeden muaf tutulma meselesini de ele aldık. Biz aynı zamanda doğu Ege’de bütün yıl boyunca 7 günlük bir süreyle vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının Ege adalarını, doğu Ege adalarını ziyaret etme serbestisini bir karar olarak ele aldık” dedi.

“İLİŞKİLERİN DEVAM ETTİRİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ”

Miçotakis, ilişkilerin sakin bir ortamda devam ettirilmesinin önemine vurgu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Doğu Akdeniz’de güvenlik ve barışı tehdit eden durumlar yaşadık. Bu yüzden iki ülkenin çok iyi bir şekilde, sakin bir ortamda ilişkilerini devam ettirmesi çok önemli. Yaşadığımız sorunlara çözüm yaratabilmek çok önemli. Haziran ayında Vilnius’ta aramızdaki ilişkileri tekrar canlandırmaya karar verdik.

Dışişleri Bakanlarımızdan bu prosedürü başlatmalarını istedik. Bunun üç boyutu vardı. Siyasi diyalog, güven artırıcı önlemler ve ikili görüşmeler. İki taraf çok yaratıcı bir şekilde bir araya gelebildi ve son 6 ay içinde üçüncü kez buluşuyoruz. Önceki görüşmelerimizde atacağımız adımlar konusu konuştuk. Bugünkü buluşmamız da yaptıklarımızın sonuçlarına bakarak tekrar geleceği tasarlamak açısından büyük önem arz ediyor.”

Erdoğan, Miçotakis'in ardından yaptığı açıklamada, "Mevcut sorunlarımızı, yapıcı diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak temennimizdir" dedi.

"ARAMIZDA ÇÖZÜLEMEYECEK SORUN YOKTUR"

İki komşu ülkenin çözemeyeceği bir sorun olmadığını söyleyen Erdoğan, “Bizler, aynı denizi, aynı coğrafyayı, aynı iklimi, hatta birçok alanda aynı kültürü paylaşan iki komşu ülkeyiz. İki kardeş arasında dahi anlaşmazlıklar olabilirken, iki komşu arasında görüş ayrılıklarının yaşanması gayet doğaldır. Mesele bunları çözme iradesidir. Biz Ege’yi bir barış ve iş birliği denizi haline getirelim istiyoruz. Türkiye-Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla tüm dünyaya örnek olalım arzusundayız. Açık söylüyorum. Bizim aramızda çözülemeyecek kadar hiçbir sorun yok. Yeter ki hüsnüniyetle hareket edelim, büyük resme odaklanalım, denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sayın Başbakan’la ikili görüşmemizde iş birliğimizi geliştirmek maksadıyla atılabilecek adımları ele aldık. Üst düzey temasların devamı çerçevesinde aramızdaki diyalog kanallarının her seviyede açık tutulmasının önemini vurguladık. Başbakanlığım döneminde teşkil edilen, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizmasının, ilişkilerimizin olumlu gündem temelinde ilerletilmesine katkı sağladığının altını çizdim. Dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina Bildirgesi’yle ilişkilerimizi geliştirme yönündeki irademizi en üst seviyede teyit etmiş olduk. 2021 yılında oluşturulan Ortak Eylem Planı çerçevesindeki çalışmaların somut neticelerini görmekten ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Sayın Başbakan ile görüşmemizde şu an itibariyle yaklaşık 5 milyar dolar civarında olan ticaret hacmimizin, 10 milyar dolara çıkarılmasında mutabık kaldık. İpsala-Kipi Sınır Kapısı’nda ikinci köprü inşası gibi projelerin önemine işaret ettik. Ayrıca gerek turizm, gerek kültürel alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.

Görüşmelerimizde Ege ve Doğu Akdeniz’deki tutumlarımız hakkında da görüş alışverişinde bulunduk ve Dışişleri Bakanlarımızın bu konuda çalışmaları kararlı bir şekilde ele almalarını istedik. Mevcut sorunlarımızı yapıcı diyalog, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak samimi temennimizdir. Sayın Başbakan ile terörle mücadele alanındaki iş birliğimizi nasıl geliştireceğimizi de ele aldık. Bu minvalde beklentilerimizi bir kez daha dile getirdim. Özellikle Lavrion Kampı’nın kapatılmasını memnuniyetle karşıladık. Yunanistan’da teröristlere barınma imkanı sağlayan benzeri kampların oluşmaması için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdim. Yunanistan’daki Türk azınlığı ve ülkemizdeki Rum azınlığı, beşeri ve kültürel zenginliğimizin yapı taşlarıdır. Azınlıkların huzur ve refahının artması ilişkilerimizi olumlu yönde etkileyecektir. Batı Trakya Türk azınlığının durumunda, uluslararası hukukun gerektirdiği iyileştirmelerin yapılması yönündeki beklentilerimizi ifade ettim.

Kıbrıs meselesinin adadaki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması tüm bölgenin yararına olacaktır. Sayın Başbakan ile ikili ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunduk. Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan dramı ele aldık. Türkiye olarak en başından beri sivillerin hedef alınmasını hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi dile getirdik. Yaşananların Gazze halkının toplu şekilde cezalandırılmasına dönüşmesi, çoğunluğu çocuk ve kadın 17 bin masun Filistinli sivilin katledilmesi vicdanları yaralamaktadır. Uluslararası toplum, işlenmekte olan insanlık ve savaş suçları karşısında sessiz kalmamalıdır. Kalıcı ateşkesin bir an evvel tesisi, insani yardımların engelsiz akışının temini hepimizin önceliği olmalıdır. Son gelişmelerle birlikte 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü haiz Filistin devletinin tesisinin artık kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gördük. Türkiye olarak adil bir barışın uygulanması konusunda garantör olarak sorumluluk almaya hazır olduğumuzu açıkladık. Gazze’de had safhadaki insani yardım ihtiyacı bağlamında ilk günden beri yardımlarımızı hızla sürdürüyoruz. Uluslararası toplumun da yardımların devamı noktasında gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum."