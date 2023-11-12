Atlar yarıştan bihaber

At yarışları başladığında televizyon yorumcuları ya da spikerler, atların “kazanma arzususundan”, “cesaretinden” ve “kararlılığından” bahsetmeye başlayabilir. Öte yandan Avustralyalı bir uzman, aslında atların hipodromda koşarken birbiriyle yarıştığının farkında bile olmadığı görüşünde.

Charles Sturt Üniversitesi Tarım, Çevre ve Veterinerlik Bilimleri Fakültesi’nden akademisyen Cathrynne Henshall, konuya bir de “atların bakış açısından” yaklaşmak gerektiğini vurguluyor.

Independent Türkçe’nin haberine göre The Conversation’da bununla ilgili bir yazı kaleme alan akademisyen, “Atlar yarışta olduklarını biliyorlar mı? Koşuyu ilk bitirmenin ne anlama geldiğinin farkındalar mı?” sorularını yöneltiyor.

“Onlarca yıllık deneyime ve at davranışlarına dair bildiğimiz her şeye dayanarak, en makul cevabın ‘Hayır’ olduğunu düşünüyorum” diyor. Buna göre hipodromda atlar için sona ulaşmak, yüksek hızda dörtnala koşma baskısından ve dolayısıyla jokeyin kamçı darbelerinden kurtulmak anlamına geliyor. Zira yarışın son aşamalarında önde olan atlar, genellikle gerideki hayvanlara kıyasla daha çok kırbaçlanıyor.