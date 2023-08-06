Atları taşıyan araçları kundakladığı iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zeytinburnu Veliefendi Hipodromu’nda yarış atlarını taşıyan araçların yanmasına ilişkin başlatılan çalışmada gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Veliefendi Hipodromu önünde yarış atlarını taşıyan 6 araçta çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zeytinburnu Veliefendi Hipodromu’nda yarış atlarını taşıyan araçların yanmasına ilişkin başlatılan çalışmada üzerinde beyaz tişört, mavi kot pantolon bulunan ve yaklaşık 35 yaşlarındaki şahsın şüpheli olabileceği değerlendirilmişti. Olay yeri yakınlarında bulunan Turan Güneş Bulvarı'nın yanındaki sazlık alanda 5 ayrı noktada daha yangın çıkmış, bölgedeki güvenlik kameraları incelendiğinde aynı şüphelinin görüntülerine rastlanılmıştı. Şüphelinin daha önce seyis olarak çalıştığı ve 1 yıl önce işten çıkarıldığı da tespit edilmişti. Kimliği tespit edilen S.D. isimli şüpheli, polis tarafından yakalanmıştı. S.D, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.