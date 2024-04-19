ATO Başkanı'ndan kafe-restoran boykotuyla ilgili açıklama: "Sabır" dedi Erdoğan'a destek verdi

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, hafta sonunda yapılacak kafe ve restoranları boykota ilişkin, "Bu dönemde sabırlı olmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Enflasyonla mücadele politikaları konusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki hükümetimize, ekonomi yönetimimize güveniyor ve yürekten destekliyoruz" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kafe ve restoranlarda fahiş fiyat artışlarının ardından yurttaşların boykot kararı almasıyla ilgili X hesabından açıklama yaptı.

Baran, "Son dönemde dünyanın en büyük sorunu haline gelen fiyat artışları ülkemizde tüm sektörlerimizi ve ticaretimizi etkiliyor. Hükümetimiz enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla yürütüyor. Enflasyonla mücadelenin bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu dönemde sabırlı olmamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz. Enflasyonla mücadele politikaları konusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki hükümetimize, ekonomi yönetimimize güveniyor ve yürekten destekliyoruz" dedi.

"Yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimiz, ürünlerin tüketiciye ulaştığı son aşamanın temsilcileri durumundalar" ifadelerini kullanan Baran, şunları aktardı:

"Her sektörde olduğu gibi yiyecek-içecek sektöründe de fırsatçılık yapanlar olabilir. Kötü örnek hiçbir zaman örnek değildir. Ticaret Bakanlığımız da fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürerek, cezai yaptırımlarına devam ediyor. Sosyal medyada yiyecek-içecek sektörüne karşı başlatılan boykot çağrısı, sektördeki işletmelerimizin tümünü töhmet altında bırakarak hem yiyecek-içecek sektörüne hem de ilişkili tüm sektörlere ve ticaretimize zarar verecektir. Ayrıca bu yaklaşım binlerce işletme ve yüzbinlerce çalışanın mağduriyet yaşamasına yol açacaktır. Ticaret hayatı bir bütündür ve fiyat artışlarıyla mücadeleye boykot ile değil ancak birlik ve beraberlik içinde katkı sağlanabilir."

NE OLMUŞTU?

Kafe ve restoranlardaki aşırı fiyat artışlarına tepki gösterenler sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. Binlerce kişiden gelen tepkilerin dalga dalga büyümesinin ardından boykot kararı geldi. Yurttaşlar sosyal medyada boykota katılma çağrısı yaparak destek istedi.

20-21 Nisan tarihleri arasında dışarıda yiyip içmeme kararı alan sosyal medya kullanıcıları "Küçülmüş porsiyonlar, kalitesi düşmüş içerikler ile bize sunulan fahiş fiyatlı yemeğe boykot! Siz de katılın! 20-21 Nisan'da kafe ve restoranlara gitmiyoruz" şeklinde paylaşım yaptı.