Attığı yumruk cezasız kaldı!

Hamile kediye mama verdiği için kadın öğretmene saldırıp yumruklayan MHP’li Ramazan Benli’ye ödül gibi ceza verildi. Mahkeme, Benli’ye 2 bin 240 TL adli para cezası verip hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İsmail ARI

Ülkede kadın cinayetlerinin de kadına yönelik şiddetin de sonu gelmiyor. Birçok kadın cinayeti ve kadına şiddet davasında ise sanıklara ödül gibi cezalar veriliyor.

41 yaşındaki müzik öğretmeni S.S. isimli kadın, 4 Haziran 2023 tarihinde Mersin’in Mezitli ilçesindeki apartmanının önündeki hamile kediye mama vermek istedi. Kediye mama verdiği esnada da 63 yaşındaki MHP’li Ramazan Benli’nin yumruklu saldırısına maruz kaldı.

ÖDÜL GİBİ CEZA

S.S. darp raporu alıp Benli’den şikâyetçi oldu ve basit yaralama suçundan dava açıldı. Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesi ise 21 Aralık 2023 tarihinde tartışma yaratacak bir karara imza attı. Benli’ye sadece 2 bin 240 TL adli para cezası verdi. Mahkeme bu ceza için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Yani Benli, 5 yıl suç işlemediği sürece 2 bin 240 TL’lik bu para cezasını bile ödemeyecek. Yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Bu süreçte Ramazan Benli’nin S.S.’ye yönelik taciz ve tehditlerini sürdü. S.S.’nin Ramazan Benli’nin tehditleri hakkındaki suç duyurusu, “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilerek kapatıldı. S.S., ayrıca bir de Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na taciz suçundan suç duyurusunda bulundu. Ancak bu dosya da yine “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilerek kapatıldı.

ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKTI

Saldırı sonrasında devam eden tehdit ve tacizler nedeniyle öğretmenliği bırakmak zorunda kaldığını belirten S.S., yaptığı açıklamada, “Neredeyse teşekkür edecekler iyi yapmışsın eline sağlık diye. Saldırıya uğradığım günden beri travma sonrası stres bozukluğu teşhisi ile psikolojik tedavi görüyorum. Mesleğime ara vermek zorunda kaldım. Memleketimi terk etmek zorunda kaldım. Evimde oturamaz duruma geldim” dedi.

AVUKATI DA MHP’Lİ

Saldırgan Ramazan Benli’nin Taş Medreseli Ülkücüler Mersin İl Başkanı olduğu açığa çıktı. Benli’nin avukatı Tarkan Gündoğmuş da MHP’den Mersin milletvekili aday adayı olmuştu.