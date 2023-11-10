Avcılar, Atatürk'ü "2023'ten 2038'e mektup toplama projesi" ile andı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85’inci yıl dönümünde Avcılar’da anıldı.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıldönümünde Avcılar'da anıldı.

Anma törenlerinin ilk adresi Avcılar Hükümet Konağıydı.

Avcılar Hükümet Konağı önünde resmi çelenk koyma ve anma törenin yanı sıra Avcılar’da bulunan siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları Atatürk Parkı’nda çelenk koyma töreni düzenledi.

Çelenk koyma törenlerinin ardından saatler 9’u 5 geçeyi gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin her karış toprağında olduğu gibi Avcılar Atatürk Evi Müzesi’nde de zaman durdu.

7’den 70’e sabahın ilk saatlerinde Ata’yı anmak için Atatürk Evi Müzesi’ne gelen vatandaşlar Avcılar Belediyesi’nin düzenlediği törende buluştu.

2023’TEN 2038'E MEKTUP

Avcılar Belediyesi, Avcılar halkının duygularını, düşüncelerini ve anılarını gelecek nesillere aktarmak için Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 100. yılı 2038’de açılmak üzere “100 Yıllık Cumhuriyet 100 Yıllık Özlem” isimli bir mektup toplama projesi başlattı.

2023 yılının son gününe kadar çeşitli noktalarda konulacak olan cam fanuslara vatandaşlar Atatürk’e duygu ve düşüncelerini içeren mektupları atacak ve bu mektuplar ise 15 yıl sonra 10 Kasım 2038 yılında açılacak. Avcılar Belediyesi’nin düzenlediği projeye Atatürkçü Düşünce Derneği Avcılar Şubesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Avcılar Şubesi ve Muharip Gaziler Avcılar Şubesi’de destek verdi.

"ÖLÜMÜNÜN YÜZÜNCÜ YILINA MESAJ BIRAKIYORUZ"

10 Kasım 2038 yılına ilk mektubu atan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli duygularını dile getirerek, “Cumhuriyetin 100’üncü yılından Atamızın ölümünün 100’üncü yılına bir mesaj bırakıyoruz Avcılarlılar olarak. Bu mesajlarımız, biliyoruz gelecek bizim biliyoruz gelecek Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu ülke yurttaşlarının. Çünkü bu ülkenin temeli sağlam. Temelinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ilkeleri var. Cumhuriyet var, bağımsızlık var, özgürlük var. İşte bu nedenle bugünden umudumuzu hiç kaybetmeden 15 yıl sonrasına mesajlarımızı bırakıyoruz. Bugün ki duygularımız ile 15 yıl sonraki duygularımızın aynı olacağını Atatürk sevgimizin daha da güçlenerek devam edeceğini biliyorum. O gün bu mektupları açmayı Atamızı ebedi yolculuğuna gönderdiğimiz 100’üncü yılda açmayı şimdiden heyecanla bekleyeceğimi ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.