Avcılar'da bir doktor, otelde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

Avcılar'da otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor İbrahim Karahan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir doktor, otelde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Doktor İbrahim Karahan ile Ali Asker Kıtay arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kıtay silahla Karahana'a ateş etti.

Ardından Kıtay yanındaki kadınla birlikte otomobile binerek kaçtı. Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polisin çalışmasıyla Kıtay ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu Dılnoza Bayramova yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.