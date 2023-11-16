Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

AVM'de faciadan dönüldü

Bursa’da Korupark Alışveriş Merkez’inin oyun parkında çocukların bindiği oyuncak devrildi. Panik anları kameraya yansırken, bazı çocuklar hafif yaralandı.

Güncel
  • 16.11.2023 00:18
  • Giriş: 16.11.2023 00:18
  • Güncelleme: 16.11.2023 00:21
Kaynak: iHA
AVM'de faciadan dönüldü
FOTOĞRAF: İHA

Bursa’da Korupark Alışveriş Merkez’inin oyun parkında çocukların bindiği oyuncak devrildi. Panik anları kameraya yansırken, bazı çocuklar hafif yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde bulunan Korupark Alışveriş Merkez’inde meydana geldi. İddiaya göre, AVM’nin içinde bulunan eğlence alanında aileler çocuklarını oyuncağa bindirdi. Makinanın arıza yapması sonucu oyuncak aşağı çökerken, bazı çocuklarda hafif şekilde yaralandı. Korkunç kazada facianın eşiğinden dönülürken, panik anları kameraya yansıdı.
Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bir KYKde daha asansör düştü
BirGün'e Abone Ol

 

 

 