AVM'de faciadan dönüldü

Bursa’da Korupark Alışveriş Merkez’inin oyun parkında çocukların bindiği oyuncak devrildi. Panik anları kameraya yansırken, bazı çocuklar hafif yaralandı.

Bursa’da Korupark Alışveriş Merkez’inin oyun parkında çocukların bindiği oyuncak devrildi. Panik anları kameraya yansırken, bazı çocuklar hafif yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde bulunan Korupark Alışveriş Merkez’inde meydana geldi. İddiaya göre, AVM’nin içinde bulunan eğlence alanında aileler çocuklarını oyuncağa bindirdi. Makinanın arıza yapması sonucu oyuncak aşağı çökerken, bazı çocuklarda hafif şekilde yaralandı. Korkunç kazada facianın eşiğinden dönülürken, panik anları kameraya yansıdı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.