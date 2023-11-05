Bir KYK'de daha asansör düştü

Rize Ayder Kız KYK Yurdu'nda asansörün 9. kattan düştüğü iddia edildi. Paylaşılan görüntülerde telaşlı kalabalık görünürken henüz asansörde kaç kişinin olduğu gibi detaylar paylaşılmadı. Öte yandan hastaneye kaldırılan öğrenciler olduğu bildirildi.

Rize Ayder Kız KYK Yurdu'nda asansör düştü. Barınamıyoruz Hareketi adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Bugün yine kaldığımız yurtta asansör düştü. Yine ihmal, yine arkadaşlarımız hastaneye kaldırılıyor. Artık yeter! Tüm KYK yurtlarında asansörler derhal denetlensin! Bu ülkenin gençleri yaşasın!" denildi.

📍Rize Ayder Kız #KykYurdu



Bugün yine kaldığımız yurtta asansör düştü. Yine ihmal, yine arkadaşlarımız hastaneye kaldırılıyor.



Artık yeter! Tüm KYK yurtlarında asansörler derhal denetlensin! Bu ülkenin gençleri yaşasın! pic.twitter.com/UVuAGgH13V

— Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) November 5, 2023

Öte yandan Karadeniz Gazete'nin aktardığına göre Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ayder KYK Yurdu'nda yaşanan asansör kazası ile ilgili konuştu. Baydaş, "Sorumluların görevlerine son verilecek." dedi.

Rize Valisi'nin yurt önüne gelmesinin ardından öğrenciler sorunlarını anlattı. Öğrencilerin "Biz buraya geldik geleli asansör tamir edilmedi, idaremiz çay günü yapmaktan başka bir şey bilmiyor!", "Asansörde sorun var dediğimizde, bize asansörle gitmeyin o zaman merdivenden çıkın deniyor" dedikleri duyuldu.

"Biz buraya geldik geleli asansör tamir edilmedi, idaremiz çay günü yapmaktan başka bir şey bilmiyor!"



Asansördeki arkadaşlarımız hakkında net bir bilgi vermeyen yurt yönetimi ve Rize Valisine öğrenciler anlatıyor. Bu ülkenin gençlerini dinleyin! pic.twitter.com/30HvTscWxY

— Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) November 5, 2023

BİR ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'nın haberine göre; çıktığı asansörün gürültüyle çakılması üzerine fenalık geçiren üniversiteli Seranur D. (22), tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yurt binasından çıkan öğrenciler durumu protesto ederken, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da yurda geldi.

Olay, saat 22.00 sıralarında kent merkezi Fener Mahallesi'ndeki KYK'ya bağlı Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Seranur D., tek başına 9'uncu katta bindiği asansörden, giriş katında indi. Öğrencinin inmesiyle kabini boşalan asansör, bilinmeyen nedenle arızalanınca, zemine çakıldı. Seranur D., indiği boş asansörün zemine çakılıp, gürültü çıkarması üzerine panikle fenalık geçirdi. Yurtta gürültüyü duyan diğer öğrenciler de kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine yurda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Seranur D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.