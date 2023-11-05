KYK’lerde bir haftada 50 ihmal

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, her ay KYK yurtlarındaki periyodik bakımların yapıldığını iddia etse de sorunlar son bulmuyor. Yurtlarda kalan öğrencilerin son bir haftada yaptığı ihbar sayısı en az 50 oldu.

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Fotoğraf: @solgencbilgi (X)

HABER MERKEZİ Aydın’da 25 Ekim tarihinde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda Zeren Ertaş’ın hayatını kaybetmesinin ardından KYK yurtlarında yaşanan sorunlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Barınamıyoruz Hareketi’ne KYK yurtlarına ilişkin son 1 haftada yaklaşık 50’ye yakın ihmal ihbarları yapıldığı görüldü. Öğrenciler, böcekli yemeklerden arızalı asansörlere kadar pek çok sorunu ihbar ederken önceki gün 2024 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, tüm tesislerde her ay periyodik bakımların yapıldığını iddia etti. ÖNÜ ARKASI KESİLMİYOR Barınamıyoruz Hareketi’nin sosyal medya hesabında son 1 hafta içerisinde yer verilen iddialardan öne çıkanlar ise şöyle: 3 Kasım: İstanbul KYK Beşiktaş Kız Öğrenci Yurdu’nda tuvaletteki tavanın çöktü. İzmir KYK Cihannüma Kız Öğrenci Yurdu müdürlüğünün ilaçlama yapmadığı ve öğrencilerin odalarından kırkayak, haşere ve çekirge çıktı. 2 Kasım: Kars KYK Murat Çobanoğlu Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerin daha önce şikâyet ettiği gaz kokusunun tüm koridorları sardığı iddia edildi. Diyarbakır KYK Selahattin Eyyubi Kız Öğrenci Yurdu’nda yurtta asansörlerin bakımının yapılmadığı ortaya çıktı ve öğrencilerin mahsur kaldı. İstanbul KYK Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu’nda yemeklerin içerisinden salyangoz, kurt ve böcek çıktı. 1 Kasım: Alanya KYK Terken Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nun F blokunda tuvalette öğrencinin üzerine tavan çöktüğü öğrenildi. Konya KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda asansörün düşmesi sonucu yaklaşık 6 öğrenci asansörde mahsur kaldı. 31 Ekim: KYK Fatsa Kız Öğrenci Yurdu’nda asansör kayarak zemine çakıldı. Asansörün düşmesinden yaklaşık 5 saniye önce asansörde mahsur kalan 4 öğrenci arkadaşları tarafından kurtarıldı. 30 Ekim: İstanbul Küçükçemece’de bulunan KYK Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu’nda onlarca öğrencinin böcek çıkan yemekhane yemeklerinden zehirlendiği iddia edildi. Çorum’da KYK İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalanan asansörde mahsur kalan 6 öğrenci, yurt görevlileri tarafından kurtarıldı. Olayı protesto eden öğrencilere GSB Çorum İl Müdürü’nün “Ölümse ölürler, kader” dediği iddia edildi. 28 Ekim: İzmir’de okullara 2 saatlik mesafede bulunan KYK Bayraklı Kız Öğrenci Yurdu’nda iddiaya göre, temizlik yapılmıyor ve yurttan fareler çıkıyor. Bartın’da KYK Ağdacı Öğrenci Yurdu’nda asansör 3. kattan zemin kata düştüğü iddia edildi. Gençliğe bütçeyi Saray reddetti