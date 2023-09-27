Avrasya Tüneli için müteahhite ödenen araç başı garanti bedeli 4 dolardan 4,6 dolara çıkarıldı

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Avrasya Tüneli için müteahhite ödenen araç başı garanti bedelinin ABD enflasyonu nedeniyle 4 dolardan 4,6 dolara çıkarıldığını söyledi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Avrasya Tüneli için müteahhit firmaya (Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.) ödenen araç başı garanti bedelinin ABD enflasyonu nedeniyle 4 dolardan 4,6 dolara çıkarıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Yavuzyılmaz, ücret artışının şirkete getirisinin 400 milyon dolar olduğunu ifade etti. Bu da mevcut kurla 10 milyar 874 Milyon TL'ye denk geliyor.

Avrasya Tüneli Sözleşmesi'ni kaynak gösteren Yavuzyılmaz, "Garanti edilen araç geçiş ücreti şirkete ödenirken 4,6 $’a ABD Tüketici Fiyat Endeksindeki artış oranı ve Kdv’de çarpan olarak ekleniyor" dedi.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle: